30 ottobre 2016 10:00 Meteo, soleggiato sulle zone terremotate Resiste lʼalta pressione su gran parte dellʼItalia, nuovo peggioramento da mercoledì

Il ponte di Ognissanti prosegue con tempo nel complesso buono, in prevalenza soleggiato. Queste condizioni di stabilità però favoriscono la formazione di qualche nebbia o foschia nelle zone più umide della Valle Padana. Le temperature massime si mantengono su valori superiori alle medie stagionali al Centronord nelle aree più soleggiate. Anche sulle zone terremotate la situazione atmosferica resterà stabile, con temperature notturne localmente inferiori ai 5°C (i primi cambiamenti significativi sono attesi solo tra mercoledì e giovedì, in particolare giovedì ci potrà essere una fase di precipitazioni). Nelle giornate di lunedì 31 ottobre e martedì 1° novembre la persistenza dell’alta pressione avrà l’effetto di provocare un aumento della copertura nuvolosa al Nord, dove il graduale accumulo di umidità in prossimità del suolo avrà come conseguenza la formazione di strati di nubi basse che insisteranno in molte zone di pianura anche durante le ore centrali del giorno. Al Centrosud resisterà invece un tempo decisamente più soleggiato. Mercoledì l’indebolimento dell’alta pressione consentirà l’arrivo di una perturbazione dal Nord Europa, che inizialmente investirà l’arco alpino, per poi dare luogo ad un peggioramento del tempo soprattutto nell’Italia centrale nella giornata di giovedì.

Previsioni per domenica. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in tutta l’Italia, con qualche nuvola in più solo su bassa Calabria e Sicilia centro-orientale. Al mattino nebbia in banchi in Valpadana, in dissolvimento nelle ore centrali del giorno, ma di nuovo in formazione dalla tarda serata su pianura lombarda, basso Veneto, Emilia Romagna e valli del Centro. Temperature per lo più stazionarie. Venti moderati settentrionali su Canale d’Otranto e Ionio, che restano mossi.

Previsioni zone terremotate. Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature senza grandi variazioni, con valori massimi intorno a 16-19 gradi, valori minimi notturni in lieve risalita ma con punte più basse ancora localmente sotto i 5°C. Venti in prevalenza deboli. Tra l’ultima parte della notte e domani, specie al mattino, potranno transitare un po’ di novule sparse, ma assolutamente innocue con temperature massime che perderanno 1-2 gradi. Nessuna novità di rilievo anche per il primo di novembre, mentre tra mercoledì e giovedì una perturbazione in discesa dall’Europa centrale determinerà un lento peggioramento sostanzialmente solo in termini di nuvole mercoledì,ma con il rischio di piogge nella giornata di giovedì.