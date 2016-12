Meteo, soleggiato al Centronord Temperature in calo anche al Sud

La situazione tornerà di nuovo a movimentarsi a partire da mercoledì, soprattutto all'estremo Sud, dove si fa sempre più concreta la prospettiva di condizioni meteorologiche avverse e per certi versi estreme a causa dell'arrivo di una perturbazione di origine nord-africana che, complice l'enorme energia fornita dai bollenti mari intorno al Meridione, innescherà forti temporali e possibili nubifragi lungo la fascia fra Sicilia, Calabria e Salento.



PREVISIONI PER DOMENICA - Al Nordovest tempo ben soleggiato, con prevalenza di cielo terso, al più con qualche nube innocua nel pomeriggio verso le cime montuose; al Nordest netto miglioramento con cielo sereno o poco nuvoloso, ma nel pomeriggio sviluppo di cumuli attorno ai rilievi del Triveneto, con sporadici e deboli piovaschi serali non esclusi lungo le Prealpi. Al Centro ritorno a condizioni di stabilità atmosferica, con tempo nel complesso abbastanza soleggiato; cielo sereno o poco nuvoloso, con annuvolamenti sparsi su Lazio, Abruzzo e Molise; in serata non si esclude qualche goccia di pioggia in Appennino su Abruzzo e Molise. Nuvolosità variabile al Sud, a tratti estesa, a tratti con qualche schiarita più; precipitazioni isolate più probabili in mattinata in Puglia, altrove in prevalenza asciutto. Sulle Isole maggiori nuvolosità variabile, con cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso ovunque, ma senza precipitazioni. Temperature stazionarie al Nordovest, in lieve calo al Nordest, più sensibile in Emilia Romagna (con diminuzioni anche di 3-5 gradi rispetto a ieri); lieve diminuzione anche al Centro, soprattutto sul versante adriatico; calo anche al Sud e in Sicilia, sensibile su Puglia e Calabria (con diminuzione anche di 6-7 gradi). La regione più calda resta la Sicilia, dove sul versante orientale e meridionale si potrebbero sfiorare i 34-35 gradi. Venti in prevalenza settentrionali, moderati sul mare Adriatico e coste prospicienti, sul medio basso Tirreno e in Sardegna, dove il mare sarà localmente molto mosso.



La previsione di Meteo.it per domenica ha un Indice di Affidabilità (IdA) medio-alto: 95 al Nord, 90 al Centro, 85 al Sud (valore leggermente più basso a causa della residua instabilità dovuta alla perturbazione in allontanamento).



PREVISIONI PER LUNEDI' - La coda della perturbazione passata si attarderà sulle estreme regioni meridionali dando luogo a qualche locale episodio di instabilità tra Calabria e Sicilia, mentre nel resto del Paese prevarranno condizioni di stabilità atmosferica. Nel dettaglio al Nord, al Centro, su Campania e Sardegna cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, a parte qualche annuvolamento irregolare al mattino su Val Padana orientale e coste dell'Alto Adriatico e nel pomeriggio tra la dorsale appenninica centro-settentrionale e le coste del medio Adriatico; nel resto del Sud e sulla Sicilia nuvolosità variabile. La probabilità di rovesci e isolati temporali sarà più elevata in Sicilia e al mattino anche nel sud della Calabria; i fenomeni tenderanno ad esaurirsi in serata. Clima fresco soprattutto al Centronord; temperature minime in calo nelle regioni meridionali, dove anche le massime saranno in ulteriore diminuzione con valori tra 25 e 30 gradi. Venti moderati di Maestrale su mare di Sardegna e canale delle Isole, a tratti moderati settentrionali su mare Adriatico, Puglia e canale d'Otranto.



La previsione di Meteo.it per lunedì ha un Indice di Affidabilità (IdA) medio-alto: 95 al Nord, 95 al Centro, 85 al Sud.



TENDENZA DELLA SETTIMANA - Martedì per lo più soleggiato al Centronord, con un po' di nuvolosità su estremo Nordovest (ovest Lombardia e Piemonte); nel corso del pomeriggio nubi in aumento sulla Sardegna meridionale, Calabria e Sicilia con tendenza verso sera a rovesci o temporali sulla Sicilia, possibili anche a sud della Sardegna. Temperature senza grandi variazioni, leggermente sotto la norma al Centronord.



Mercoledì sarà una giornata di sole su gran parte del Paese, ma la situazione tornerà di nuovo a movimentarsi all'estremo Sud, dove si fa sempre più concreta la prospettiva di condizioni meteorologiche avverse e localmente estreme a causa di un flusso di aria mite e umida di origine nord-africana in grado di generare precipitazioni molto abbondanti, soprattutto in Sicilia e nel sud della Calabria; con fenomeni meno intensi verrà interessato anche il resto della Calabria e il sud della Puglia; questa fase di maltempo dovrebbe esaurirsi nella giornata di giovedì.



L'Indice di Affidabilità (IdA) della previsione riguardante l'arrivo della perturbazione di mercoledì è salito a 75, valore ancora moderato a causa dell'incertezza sulla precisa localizzazione del fenomeno. Invitiamo a seguire gli aggiornamenti per una conferma sulla tendenza e un maggior dettaglio riguardo gli eventi intensi previsti.