29 ottobre 2016 10:00 Meteo, sole sulle zone terremotate del Centro Italia Alta pressione su gran parte dellʼItalia. Temperature in generale aumento: valori sopra la norma al Centronord

Durante il Ponte di Ognissanti godremo di tempo nel complesso buono, con prevalenza di sole e ultime, poche piogge sul basso Ionio. Col ritorno alla stabilità, vi è il rischio di qualche nebbia nelle zone più umide della Valle Padana. Le temperature sono in risalita al Centrosud, con un clima che si sta facendo più gradevole anche grazie alla graduale attenuazione del vento: registreremo valori anche leggermente oltre le medie stagionali al Nord e sul medio Tirreno. Nelle giornate di lunedì 31 ottobre e martedì 1° novembre la persistenza dell’alta pressione avrà come effetto quello di provocare un aumento della copertura nuvolosa al Nord, dove il graduale accumulo di umidità in prossimità del suolo avrà come conseguenza la formazione di strati di nubi basse che insisteranno in molte zone di pianura anche durante le ore centrali del giorno. Al Centrosud resisterà invece un tempo decisamente più soleggiato. Mercoledì l’indebolimento dell’alta pressione consentirà l’arrivo di una perturbazione dal Nord Europa, che inizialmente investirà l’arco alpino, per poi dare luogo a un peggioramento del tempo soprattutto nell’Italia centrale nella giornata di giovedì.

Previsioni per sabato. Nuvolosità variabile tra Calabria e Sicilia, soprattutto sul versante ionico, con le ultime brevi piogge possibili tra Reggino, Catanese e Siracusano. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese. Banchi di nebbia in dissolvimento nel corso della mattinata lungo il Po, dall’Alessandrino al Ferrarese, e di nuovo in formazione nel corso della prossima notte. Non si esclude anche qualche banco di nebbia nelle valli tra Umbria e interno del Lazio. Temperature in rialzo, specie al Centrosud. Ancora ventoso su Ionio, basso Tirreno e Canale di Sicilia, venti in attenuazione ma ancora a tratti moderati in Sardegna e sul medio Adriatico. La nostra previsione per sabato ha un Indice di Affidabilità alto (95% al Nord, 99% al Centro, 90% al Sud).

Previsioni zone terremotate. Nelle regioni centrali colpite dal sisma, sabato avremo una prevalenza di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Venti settentrionali in graduale attenuazione. Temperature massime in aumento, in risalita però da valori notturni che sono scesi anche fino ai 2-5 gradi. Un po’ di freddo notturno, quindi, che si ripeterà anche nel corso della notte tra sabato e domenica. Questa fase di tempo stabile proseguirà anche domenica e all'inizio della prossima settimana.