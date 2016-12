Meteo, sole e venti freschi: temperature al di sotto della media stagionale fino a metà settimana

Previsioni per lunedì Lunedì nuvolosità variabile sul medio adriatico con residue precipitazioni nel corso della mattinata. Al Sud inizialmente tempo buono poi nella seconda parte della giornata aumento della nuvolosità con possibilità di locali precipitazioni su Basilicata,Puglia e nord della Calabria tra pomeriggio e sera. Nella notte si accentua l’instabilità sulla Puglia, soprattutto la costa adriatica, con dei rovesci o isolati temporali. Al Nord regioni centrali tirreniche e Sardegna tempo soleggiato con possibilità di qualche rovescio isolato nel basso Lazio. Temperature in diminuzione al Nord e regioni adriatiche in Sardegna e nel nord della Sicilia, calo sensibile sul medio adriatico nell’ordine dei 5-6 gradi. Venti settentrionali in generale intensificazione su tutto il Centrosud, mari mossi fino a molto mossi mare e Canale di Sardegna.

Previsioni per martedìMartedì giornata con tempo ben soleggiato al Nord, regioni centrali tirreniche e in Sardegna; nel resto del Paese nuvolosità variabile alternata a schiarite che saranno più ampie sulle coste campane e nell’ovest della Sicilia. Al mattino probabili rovesci o isolati temporali nel centro-sud della Puglia; nel pomeriggio questi rovesci isolati si trasferiranno sulla Calabria e marginalmente sull’ Appennino lucano, piogge isolate nel sud-est della Sicilia. In serata i fenomeni si concentrano in Calabria dove tenderanno a esaurirsi nella notte. Temperature in sensibile calo al sud e in Sicilia in lieve rialzo al Nord. Valori al di sotto della norma anche di 4-5 gradi sulle regioni adriatiche. Venti in prevalenza moderati settentrionali in tutto il Centrosud con locali sensibili rinforzi e raffiche fino a 50-60 km: i mari dunque risulteranno mossi o molto mossi in particolare i bacini centro-settentrionali.