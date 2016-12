7 settembre 2015 Meteo, sole e fresco al Centro-Nord Resiste un clima da fine estate al Sud Mentre nelle regioni settentrionali si vivono giornate di tempo gradevole, il Mezzogiorno è interessato da una maggiore instabilità, in deciso peggioramento da mercoledì

L'alta pressione rimane ai margini del Mediterraneo e così anche l'Italia si trova esposta al passaggio di correnti settentrionali, che però lunedì si limiteranno a portare un po' di instabilità sulle regioni meridionali. Martedì - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - situazione nel complesso tranquilla, anche se cominceranno ad arrivare un po' di piogge sulle isole maggiori per l'avvicinarsi di una nuova perturbazione, che nella giornata di mercoledì porterà poi un deciso peggioramento; sulle estreme regioni meridionali sono attese precipitazioni anche di forte intensità, specie tra Calabria e Sicilia dove sarà alto il rischio di nubifragi con accumuli ingenti di pioggia in 24 ore. Il forte maltempo insisterà all'estremo Sud anche giovedì mattina, mentre la parte centrale della settimana nel resto d'Italia sarà caratterizzata da prevalenza di tempo in generale discreto. Per tutta la prima parte della settimana il clima rimarrà piuttosto fresco in tutto il Centronord, mentre al Sud le temperature avranno ancora un sapore da fine estate e caleranno solo con l'arrivo del forte maltempo.

Previsioni per lunedì: Tempo nel complesso soleggiato al Centronord, Sardegna e Campania a parte qualche modesto annuvolamento nel corso della giornata lungo la dorsale appenninica, su Abruzzo e Molise. Nel resto del Sud e Sicilia nuvolosità variabile e tempo a tratti instabile con possibilità di qualche rovescio o isolato temporale nel corso della giornata. In serata fenomeni in esaurimento. Temperature massime in ulteriore lieve diminuzione su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, stazionarie altrove, nella norma o leggermente al di sotto su regioni settentrionali e medio adriatico. Venti settentrionali moderati sul Mare Adriatico, Mare di Sardegna, Canali delle Isole e Canale D'Otranto. La previsione per lunedì 7 settembre ha un elevato Indice di Affidabilità (IdA) di 95 al Centronord e di 85 al Sud.