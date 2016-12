3 agosto 2016 10:30 Meteo, sole e caldo in aumento Fino a giovedì tempo stabile e soleggiato. Poi lʼarrivo di una perturbazione farà aumentare lʼinstabilità prima al Nord e successivamente al Centro-Sud

Mercoledì e giovedì l’alta pressione occuperà stabilmente l’Italia garantendo tempo bello e stabile praticamente in tutta la Penisola, con temperature nuovamente in crescita: ci attende quindi un po’ di caldo, ma nel complesso non intenso, con massime in gran parte d’Italia sopra i 30 gradi ma localmente a 34-35 gradi.



Venerdì deciso peggioramento al Nord a causa di una perturbazione atlantica responsabile anche di un aumento dell’instabilità pomeridiana sul Centro Italia; sempre bello e caldo al Sud. La perturbazione ci lascerà in eredità un centro di bassa pressione che nel fine settimana sarà responsabile di giornate piuttosto ventose, in cui gran parte dei mari saranno mossi, e soprattutto caratterizzate da molta instabilità al Centrosud; più fortunato il Nord dove quantomeno splenderà il sole.

Previsioni per mercoledìPrevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in tutto il Paese con qualche locale annuvolamento in più nel corso del pomeriggio sulle zone alpine e, più sporadicamente, sull’Appennino centro-meridionale. Temperature massime in rialzo ovunque, tranne in Puglia e Sicilia, dove insisteranno venti anche moderati settentrionali: valori per lo più compresi tra 29 e 33 gradi. Ancora mossi il Canale d’Otranto, l’alto Ionio e il Canale di Sicilia.