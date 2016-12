27 maggio 2016 10:00 Meteo: sole e caldo estivo fino al brusco peggioramento al Nord Dopo le temperature allʼapice, domenica unʼintensa perturbazione metterà fine a questʼassaggio dʼestate a partire dalle regioni settentrionali

Stiamo vivendo un assaggio d’estate a causa del progressivo rigonfiamento dell’Anticiclone Nordafricano verso il Mediterraneo con conseguente crescita delle temperature in un contesto di stabilità atmosferica. Questa breve ondata di caldo avrà il suo apice tra venerdì e sabato quando i 30 gradi saranno alla portata in tutto il territorio, ma con picchi vicini ai 35 gradi al Sud e sulle Isole maggiori; in Sardegna e Sicilia localmente si potrà anche superare questa soglia. Il clima - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - sarà a tratti anche afoso. Domenica l’alta pressione e l’aria calda che l’accompagna si ritireranno verso Sud sotto la spinta di un'intensa perturbazione atlantica che porterà temporali localmente forti al Nord con un parziale coinvolgimento del Centro. Terminerà così questa fase di stampo pienamente estivo al Centronord e un vortice di bassa pressione posizionato sull’Europa centrale influenzerà il tempo per buona parte della prossima settimana, portando variabilità e instabilità, con un ridimensionamento delle temperature anche al Sud

Previsioni per venerdìPrevalenza di tempo soleggiato in tutto il Paese, salvo il transito di leggere e sottili velature e il temporaneo sviluppo di cumuli sui rilievi, specie quelli alpini dove non si escludono locali piovaschi durante il pomeriggio: fenomeni più probabili sulle Alpi occidentali del Piemonte e nell’area dolomitica. Temperature in generale aumento, più sensibile sulle Isole maggiori, potrebbero già oggi sfiorare 35 gradi, complici i venti di Scirocco. Scirocco in intensificazione tra canale di Sicilia e Tirreno occidentale.