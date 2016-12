Meteo, sole e afa come in pieno luglio

“L'alta pressione anche oggi occuperà tutto il Paese garantendo prevalenza di tempo bello, con maggiore instabilità rispetto ai giorni scorsi. Il caldo non accennerà ad allentare la sua morsa- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- con temperature quasi ovunque tipiche di luglio inoltrato, mentre l'afa si farà sentire soprattutto nelle grandi pianure del Nord. Già da domani però assisteremo a un parziale indebolimento dell'alta pressione: ciò favorirà un ulteriore aumento dell'instabilità e, quindi, del rischio di temporali; anche le temperature entro martedì caleranno dai 2 ai 5 gradi in tutta la Penisola, riportandosi più vicine alla norma al Centronord".

Le previsioni per oggi - Al mattino prevalenza quasi ovunque di cielo sereno o poco nuvoloso, con a tratti qualche nuvola in più solo su estremo Nordovest, Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sui rilievi della Penisola, in Piemonte e lungo le coste del medio- basso versante tirrenico: isolati temporali su Alpi, Appennino centro-meridionale e zone interne delle Isole, ma con parziali sconfinamenti verso le coste di Campania e Calabria tirrenica, oltre che sulla Sicilia meridionale. Tra sera e notte nuova fase temporalesca al Nordovest, anche in pianura. Ancora caldo estivo con clima afoso: picchi di 34-35 gradi al Nord, Toscana e Sardegna. Venti deboli.

Le previsioni per lunedì - All'inizio della settimana le nostre regioni settentrionali verranno lambite dalla coda di una perturbazione atlantica in transito a nord delle Alpi; il Sud, invece, risentirà degli effetti di una circolazione di aria umida e a tratti instabile presente nel sud dei Balcani. In particolare, lunedì al mattino nuvoloso su Alpi, Nordovest ed estremo Sud, con qualche isolato rovescio o temporale; bello altrove. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali su gran parte delle Alpi, pianure del Nordovest, Appennino ligure, zone interne del Centrosud, coste del basso Tirreno, versanti ionici e Sicilia meridionale. Tra sera e notte, dopo una fase di pausa, possibili nuovi temporali sulle pianure del Nordovest. Temperature quasi ovunque in lieve calo: si attenua dunque il caldo.

La tendenza per la prossima settimana - Martedì avremo ancora una giornata all'insegna del sole e del caldo in tutta Italia. Qualche nube in più al Nordovest sin dal mattino. Non mancherà qualche temporale anche all'inizio della giornata sul Piemonte; nel pomeriggio, temporali di calore isolati sui rilievi alpini e, in forma sparsa, su Appennino centro-meridionale, zone interne della Sicilia, del Lazio, della Toscana e della Puglia. Nella parte centrale della settimana ci sarà ancora prevalenza di sole e caldo, specialmente al Centrosud. Qualche temporale di calore al Centronord, più probabile in prossimità dei rilievi. Con la fine della settimana- probabilmente già dalla seconda parte di venerdì- le correnti da sud-ovest determineranno un'ondata di caldo al Sud, mentre faranno avvicinare al Nord una nuova perturbazione.