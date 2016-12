Meteo: sole al Nord, instabile al Centrosud

per gran parte della giornata, ancora nuvolosità variabile insiste al Centrosud e sulla Sicilia. Al mattino qualche pioggia isolata su Abruzzo e Molise; rovesci o temporali isolati su Puglia, Calabria, nordest Sicilia. Nel pomeriggio aumenta il rischio di temporali anche nel Lazio, localmente sulla bassa Toscana; rovesci e temporali sparsi in gran parte del Sud, isolati sul nord Sicilia e zone interne della Sardegna. Possibili rovesci isolati anche nelle Alpi centrali e occidentali. Venti deboli o, per lo più, di moderata intensità., poche variazioni altrove.La nostra previsione per sabato ha un Indice di Affidabilità di 85 al Nord, 65 nel resto del Paese.