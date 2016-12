10 dicembre 2015 Meteo, situazione bloccata fino a metà mese: nebbia e aria insalubre La debole perturbazione, in transito giovedì al Centro-Sud, non è in grado di scalfire il muro dellʼalta pressione

Per tutta la settimana l'alta pressione continuerà a dominare la scena, mentre il debole sistema nuvoloso che sta lambendo la nostra Penisola solo giovedì riuscirà a portare isolati piovaschi sulle estreme regioni meridionali. Fino a domenica dovremo quindi ancora fare i conti, soprattutto al Nord, con le nebbie e con una qualità dell'aria scadente, mentre al Centrosud la situazione sarà migliore grazie a una moderata ventilazione.

Quando si interromperà questa anomala e lunga fase di quasi totale assenza di piogge? Le attuali proiezioni non sono confortanti e lo scenario al momento più probabile vede queste condizioni di stabilità atmosferica protrarsi almeno fino a metà mese, e forse anche oltre.



Smog: in molte zone della Pianura Padana superata la soglia limite per ben due settimane consecutive

La qualità dell'aria risulta pessima soprattutto sulle pianure di Veneto e Lombardia. Mercoledì 9 dicembre a Venezia concentrazione di polveri sottili di 84 µg/m3 e a Treviso di 85 µg/m3. Ricordiamo che la soglia limite per la salute umana è di 50 µg/m3.

Previsioni per giovedìBel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, in Umbria, Toscana, Lazio e Sardegna. Attenzione però alle nebbie al mattino in Valpadana e lungo coste dell'Emilia Romagna, in qualche caso persistenti, in particolare nei settori attorno al corso del Po e di nuovo diffuse e anche fitte dalla serata. Nuvoloso sul resto del Centrosud con precipitazioni deboli e isolate più probabili su Abruzzo, Molise, Puglia, nord Basilicata, Calabria, nord ed est Sicilia. I fenomeni saranno più frequenti tra il sud Calabria e il nordest Sicilia, dove non si escludono anche locali rovesci. Nel corso della notte tendenza a generale miglioramento. Venti moderati settentrionali al Centrosud.