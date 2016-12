Meteo, si chiude la fase piovosa: tempo stabile e qualche nebbia

12:30 - Grazie a un'imponente area anticiclonica proveniente dal Nord Africa, almeno fino al weekend la situazione sarà decisamente tranquilla con solo l'insidia delle nebbie che potranno formarsi nelle ore più fredde in Valpadana e, localmente, nelle valli del Centro. Da segnalare l'escursione termica che caratterizzerà il Nord Italia, con temperature del primo mattino poco sopra allo zero, e massime di qualche grado oltre la norma, con punte di 15/16 °C.

Le previsioni per mercoledì - In giornata nuvolosità in diradamento anche al Centrosud e nelle Isole, in generale senza piogge salvo sporadici episodi sul settore del basso Tirreno e intorno alla Puglia. Nel resto del Paese cielo sereno o poco nuvoloso ma con nebbie soprattutto al Nord nella bassa Pianura Padana e durante le ore più fredde. Temperature massime in calo lungo l'Adriatico e al Sud, senza grandi variazioni altrove. Previsti 11 gradi per Cuneo, 12 gradi per Aosta, Torino, Campobasso, 13 gradi per Bergamo, Brescia, Novara, Bolzano, Piacenza, Trento, L'Aquila, Rieti, 14 gradi per Milano, Bologna, Rimini, Udine, Venezia, Verona, Potenza, 15 gradi per Imperia, Treviso, Trieste, Perugia, 16 gradi per Genova, Ancona, Pisa, Viterbo, 17 gradi per Firenze, Grosseto, Pescara, Roma, Bari, 18 gradi per Brindisi, Crotone, Lecce, Taranto, 19 gradi per Catanzaro, Napoli, Alghero, Cagliari, Olbia, Sassari, 20 gradi per Lamezia, Messina, Palermo, Trapani, 21 gradi per Reggio Calabria e Catania. Venti deboli al Nord, moderati di Maestrale al Sud.



Le previsioni per giovedì - Al mattino locali nebbie sui fondovalle nel Centro e nella bassa Pianura Padana, più insistenti nel settore orientale. In giornata tempo stabile e per lo più soleggiato in tutto il Paese. Temperature stazionarie o in lieve calo. Venti moderati di Maestrale sulla Puglia, moderati orientali nel Canale di Sardegna, in prevalenza deboli altrove.



La tendenza per il fine settimana - Nell'ultima parte della settimana prevarranno condizioni di tempo stabile e per lo più soleggiato salvo limitati annuvolamenti locali. Nella giornata di venerdì qualche nuvola in più potrebbe interessare la Liguria, la Sicilia meridionale, la bassa Calabria e le Marche in un contesto di tempo ben soleggiato altrove. Le temperature non subiranno variazioni. Ancora moderato Maestrale sulla Puglia, debole altrove. Nel weekend non sono previste piogge e prevarranno condizioni di cielo prevalentemente sereno, senza nuvole di rilievo. Di notte potranno infittirsi le nebbie in Pianura Padana. Le temperature saranno stazionarie o in leggero aumento.