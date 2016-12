Meteo, si attenua il caldo eccezionale al Sud

I picchi di caldo intenso raggiunti giovedì in Sicilia, con punte massime oltre i 40°C, non si ripeteranno nella giornata di venerdì, quando sul Tirreno i venti di Scirocco saranno sostituiti da venti da Nord. Il caldo si attenuerà anche al Centro, in Sardegna, in Campania e nella Calabria tirrenica, mentre lo Scirocco farà ancora sentire i suoi effetti su Ionio e basso Adriatico. In generale prevarrà il bel tempo in gran parte dell'Italia, con un netto miglioramento al Nord, anche se non mancherà un po' di instabilità sulle zone alpine e prealpine. Il fine settimana inizierà, sabato, con tempo generalmente soleggiato, fatta eccezione per lo sviluppo di qualche temporale pomeridiano sui rilievi del Nord e in Piemonte. Domenica, però, con l'arrivo di un vortice di bassa pressione sui mari di ponente, dovremo fare i conti da Nord a Sud con un generale aumento dell'instabilità che - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - porterà precipitazioni a carattere intermittente che risparmieranno probabilmente le zone ioniche e il medio-alto versante adriatico, dove il peggioramento è previsto solo in serata. Lunedì il vortice, ancora molto attivo, potrebbe dare luogo ad una fase di maltempo al Nordest, con possibili forti precipitazioni soprattutto fra Veneto ed Emilia Romagna. Nei giorni successivi lo stesso vortice di bassa pressione tenderà ad attenuarsi parzialmente rimanendo comunque in prossimità dell'Italia dove le giornate saranno caratterizzate da un rapido alternarsi di schiarite, nubi e brevi acquazzoni.