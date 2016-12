Meteo: si attenua il caldo al Sud e a metà settimana torna l'alta pressione

2 agosto 2016 10:00 Meteo: si attenua il caldo al Sud e a metà settimana torna lʼalta pressione Dopo i 40°C raggiunti lunedì in Sicilia, il caldo torna su valori più vicini alla norma

Da martedì la situazione meteo si farà più stabile e il tempo migliorerà anche al Nordest e nelle regioni centrali. La giornata sarà comunque caratterizzata in alcune regioni dal passaggio di un po’ di nuvole, ma con basso rischio di piogge. Inoltre, al Sud le temperature caleranno sensibilmente, riportandosi su valori più vicini alla norma per effetto dei venti settentrionali che si spingeranno anche su questa parte del Paese. Nella parte centrale della settimana (mercoledì e giovedì) l’alta pressione tornerà a occupare l’Italia, regalandoci giornate nel complesso soleggiate e con temperature in rialzo, anche se un po’ di nuvolosità attraverserà le regioni del Nord.

Previsioni per martedìTempo in prevalenza bello e soleggiato al Centrosud e nelle Isole, con qualche annuvolamento però sui rilievi appenninici dove non si escludono occasionali brevi rovesci pomeridiani. Alternanza tra sole e nuvole al Nord, senza precipitazioni. Temperature massime in deciso calo al Sud e in Sicilia. Venti nord-occidentali, da deboli a moderati al Centrosud e nelle Isole con locali rinforzi su basso Adriatico, Sardegna e Canale di Sicilia.