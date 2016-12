Meteo, si apre una settimana di stampo invernale con freddo e neve

Previsioni per lunedìAl Nordovest prevalenza di schiarite sulle Alpi centrali, di nuvole altrove con locali e brevi precipitazioni possibili a ridosso delle Alpi occidentali piemontesi e su fascia pedemontana e ovest della Lombardia con quota neve fino ai 300 m circa. Nel pomeriggio qualche fiocco di neve fino a quote basse nel Cuneese e localmente a ridosso dell'Appennino ligure di levante. Nuvole in attenuazione da nord tra sera e notte. Temperature massime in calo e difficilmente oltre i 7-9 gradi nelle zone di pianura. Venti da moderati a localmente forti settentrionali in Liguria con mare mosso, anche molto mosso al largo. Schiarite in Alto Adige, prevalenza di nuvole altrove con locali piogge sulla pianura veneta e in Romagna. Nel pomeriggio qualche apertura in più anche su alto Veneto e Friuli Venezia Giulia, precipitazioni possibili in Emilia Romagna con limite della neve in Appennino fino ai 400-800 m, in esaurimento poi tra sera e notte a iniziare dalla pianura.



Al Centro cielo irregolarmente nuvoloso con locali precipitazioni su Toscana, Umbria, Marche e Lazio; limite della neve sui monti tra Toscana e Marche fino agli 800 metri, a salire verso sud fino ai 1300-1400 metri in Abruzzo e Molise. Dal tardo pomeriggio le locali piogge coinvolgeranno anche il resto della coste adriatiche.



Al Sud molte nuvole ma con tempo inizialmente quasi ovunque asciutto. In giornata poi locali precipitazioni interesseranno dapprima il nord della Campania e la Calabria, con anche qualche rovescio sullo Ionio, successivamente anche l'alto Ionio e la Puglia. In Sicilia molte nuvole con qualche breve e locale pioggia più probabile nell'est dell'isola. Qualche apertura in più tra sera e notte. Temperature massime quasi stazionarie. Venti in prevalenza deboli orientali. Mari per lo più mossi. In Sardegna Nuvolosità irregolare e variabile alternata a qualche temporanea schiarita, specie nel nordovest. Temperature massime in diminuzione al Nord. Venti moderati in Sardegna e sullo Ionio; ventilato anche al Nord.