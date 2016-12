Meteo: settimana tra sole, nuvole e temporali

Previsioni per lunedì Lunedì al Centrosud tempo prevalentemente soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso ; nel pomeriggio accentuazione dell'instabilità con rischio di rovesci e temporali lungo la dorsale appenninica, nelle zone interne del Centro con locali sconfinamenti verso il Golfo di Taranto. Su coste tirreniche e Isole tempo soleggiato. Al Nord condizioni di instabilità , con nuvolosità variabile alternata a schiarite e probabilità di rovesci o temporali più elevata su zone alpine e prealpine con sconfinamenti verso la pianura lombarda, l'Emilia, la pianura veneta e quella friulana. In serata possibile coinvolgimento della pianura piemontese, con il rischio di rovesci e temporali. Temperature in lieve aumento nelle Isole con valori in generale nella norma. Venti deboli salvo rinforzi nelle aree temporalesche.

Previsioni per martedìMartedì avremo un inizio di giornata discreto: in mattinata prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo una maggiore nuvolosità presente nelle zone alpine e prealpine, lungo l'Appennino settentrionale e all'estremo Nordovest. Da metà giornata accentuazione dell'instabilità con elevato rischio di rovesci o temporali su zone alpine e prealpine, lungo tutta la dorsale appenninica, nelle zone interne del Centro e della Sardegna con possibili sconfinamenti verso le pianure del Nordovest, verso le coste della Liguria e occasionalmente anche verso le coste del medio e basso versante tirrenico. Tempo più soleggiato sulla Val Padana centro-orientale e sulla costa adriatica. Temperature in lieve aumento in Val Padana e sul medio e alto Adriatico. Venti in prevalenza deboli, con rinforzi di Maestrale tra basso Adriatico e Mar Ionio.