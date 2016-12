Meteo, settimana movimentata: nubi e piogge

Previsioni per lunedi'. Al Nordovest cielo molto nuvoloso in tutte le regioni con piogge sparse in Val d’Aosta e Piemonte, principalmente sulle zone alpine, in serata occasionali in Liguria e Alpi e Prealpi centrali. Al Nordest giornata con cielo velato e parzialmente nuvoloso; in serata deboli piogge tra Trentino Alto Adige. Al Centro giornata tranquilla in tutte le regioni e nel complesso abbastanza soleggiata con il passaggio di nubi alte che renderanno il cielo velato e a tratti parzialmente nuvoloso specie tra Toscana, Umbria e Marche. Al Sud tempo ben soleggiato in tutte le regioni con un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso; qualche annuvolamento in piu’ ma senza piogge sul basso versante ionico della Calabria. In Sicilia giornata di bel tempo in tutta l’isola con un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso; qualche annuvolamento nell’interno e nel sud della regione. In Sardegna tempo stabile e soleggiato con cielo in prevalenza poco nuvoloso. Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione al Centronord, valori senza grandi variazioni anche sulle Isole e al Sud, molto miti con punte di 26 gradi in Sicilia. Venti in generale deboli, salvo rinforzi da Nordest sul basso Ionio e di Scirocco nel Canale di Sardegna. Mari in prevalenza poco mossi, fatta eccezione dello Ionio che resta mosso.