Meteo: settimana di sole e clima caldo su tutta l'Italia

Previsioni per lunedìAl Nord nuvolosità variabile a tratti ancora intensa in questo inizio di giornata associata anche a qualche goccia di pioggia sul Piemonte; tendenza a un graduale diradamento della nuvolosità con passaggi a tempo abbastanza soleggiato nella seconda parte della giornata. Al Centrosud e nelle Isole tempo generalmente soleggiato con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare una nuvolosità residua in mattinata nel settore del medio adriatico e locali addensamenti nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica con occasionali brevi piovaschi non esclusi nel settore abruzzese.



Qualche banco nuvoloso ad alta quota è in transito dapprima sulla Sardegna mentre nel corso della giornata raggiungerà anche le regioni centrali tirreniche. Temperature massime in diminuzione sensibile al Nordovest (4-5 gradi in meno) e in forma più lieve anche lungo il versante adriatico, complice una leggera ventilazione settentrionale. Le zone più calde saranno le regioni tirreniche, la Calabria e le Isole (dove non si escludono picchi fino a 35°C). L’indice di affidabilità della giornata di lunedì è medio alto (Nord IdA=85; Centro IdA=90; Sud IdA=95)