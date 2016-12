30 maggio 2016 11:13 Meteo: settimana di rovesci e temporali al Nord Tempo più soleggiato al Centrosud. Mercoledì veloce perturbazione anche al Sud

Le correnti atlantiche giunte nelle ultime ore e responsabili del peggioramento del tempo in corso sono associate a un vasto e intenso vortice depressionario che insisterà per molti giorni sull’Europa Centrale influenzando il tempo anche sul nostro Paese, dove favorirà una marcata instabilità. Nelle ultime 24 ore in Europa sono caduti quasi 400 mila fulmini, con forti temporali in Germania dove la situazione è critica nel Baden Wurttemberg per alcune alluvioni. Sul nostro Paese sarà dunque una settimana all’insegna della variabilità con occasioni per la formazione di numerosi rovesci o temporali, soprattutto nelle regioni settentrionali e specie nelle ore centrali del giorno. La situazione nel complesso sarà più tranquilla al Centrosud anche se nella giornata di mercoledì una perturbazione di origine africana sarà responsabile di un veloce ma diffuso peggioramento del tempo che- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- coinvolgerà in modo più diretto il Sud Italia. Dopo il caldo degli ultimi giorni le temperature torneranno far registrare valori tipici di fine primavera in tutta l’Italia, comprese le regioni meridionali.

Previsioni per lunedìLunedì al Nord tempo caratterizzato da molta instabilità, con elevato rischio di piogge, a prevalente carattere di rovescio o temporale, più probabili e diffuse nella seconda parte della giornata. Al Centrosud il tempo sarà migliore, prevalentemente soleggiato, anche se non mancherà il passaggio di qualche velatura e qualche locale annuvolamento nelle zone interne appenniniche del versante tirrenico con la possibilità di brevi e isolati rovesci nel nordovest della Toscana. Temperature massime in diminuzione al Sud e in Sicilia, dove si attenuerà la breve ondata di caldo estivo. Stazionarie o in lieve rialzo al Nord e sulla Toscana. Venti da deboli a moderati occidentali, fino a forti di Libeccio nel mar Ligure. Per la giornata di lunedì la Protezione Civile ha emesso una allerta arancione per rischio idraulico diffuso in Lombardia e, in particolare, per il nodo idraulico di Milano.