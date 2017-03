Meteo, settimana di forti sbalzi termici

Stiamo vivendo una settimana caratterizzata da notevoli sbalzi termici. Dopo un lunedì con picchi di 21°C sulle zone del medio Adriatico, per l’effetto di caduta dei venti occidentali, martedì si verificherà un sensibile calo delle temperature proprio in queste zone per l’arrivo di correnti decisamente più fredde. Nel caso di Pescara il calo sarà di ben 10°C in 24 ore, ma anche Roma passerà dai tiepidi 17°C di lunedì a soli 12°C martedì. Sull’Appennino centro-meridionale lacadrà al di sopra dei 1000 metri, con accumuli anche abbonanti e vicini al mezzo metro sull’Appennino centrale.

Al Nordovest, invece, per l’effetto dei forti venti di Foehn le temperature saranno in aumento anche di 4-5°C in poche ore, con picchi intorno a 17°C.