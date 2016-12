Meteo, settimana con l'alta pressione

11:07 - "Oggi ancora un po' di nuvolosità su Medio Adriatico e Sud, ma con poche piogge accompagnate da sporadiche nevicate sui rilievi fino a quote basse, mentre nel resto d'Italia la graduale avanzata dell’alta pressione garantirà - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - una giornata in generale soleggiata".

Il nucleo gelido e instabile che ha portato ieri nevicate a bassa quota al Sud si è spostato verso la Grecia e la Turchia, con la neve che sta imbiancando anche Istanbul e Santorini. Nella parte centrale della settimana, ovvero tra domani e giovedì, il tempo sarà bello e mite in quasi tutta Italia, a parte un po’ di nubi per lo più innocue sulle regioni meridionali: una robusta area di altra pressione a “Omega” - termine che ne descrive la particolare forma - si stabilirà infatti sull’Europa Centrale, occupando anche il nostro Paese, che rimarrà quindi al riparo dalle piovose perturbazioni atlantiche e dalle gelide correnti artiche.



In base ai modelli matematici in uso presso il Centro Epson Meteo un nuovo peggioramento è molto probabile nel fine settimana, grazie all’arrivo di una perturbazione capace di riportare la pioggia soprattutto al Nord, regioni tirreniche e Isole, con nevicate fino a bassa quota sulle Alpi (più difficile invece che questa volta la neve si spinga fino in pianura).”



OGGI NUVOLE SU MEDIO ADRIATICO E SUD MA CON POCHE PIOGGE. IMPORTANTE BALZO IN AVANTI DELLE TEMPERATURE



Oggi ancora nuvole su Abruzzo, Molise e regioni meridionali, bella giornata di sole invece sulle altre regioni. Nel corso del giorno deboli piogge su Puglia, Basilicata e Calabria con nevicate nelle zone interne fino a quote molto basse (300-400 metri). Dopo il freddo di inizio giornata, caratterizzato da gelate diffuse in molte zone del Paese, ci attendono un pomeriggio relativamente tiepido e temperature massime in deciso rialzo, con un aumento che in alcune località sarà anche di 5-6 gradi. Previsti nel pomeriggio 9°C a Milano, Bologna e Verona, 11°C a Udine (ieri nella città la massima era di 7°C), Ancona, Pescara e Taranto (dove ieri la massima era di soli 6°C). Venti di Tramontana di forte intensità su Basso Adriatico e Ionio, con raffiche anche oltre 50 km/h, per lo più moderati su resto del Sud e Medio Adriatico.



MERCOLEDÌ TEMPO STABILE CON NUVOLE FRASTAGLIATE AL SUD E MEDIO ADRIATICO. DEBOLI GELATE AL NORD, MA NEL POMERIGGIO TEMPERATURE IN AUMENTO



Mercoledì nuvole al Sud e medio Adriatico con accanimento particolare sulle zone appenniniche e sul nord della Calabria. Tempo bello e soleggiato altrove (da Pescara in su). Precipitazioni irrilevanti, in serata possibili piogge solo nel nord-est della Calabria (soprattutto il crotonese). I venti saranno più deboli, ma ancora moderati su medio e basso Adriatico e alto Ionio.



Temperature ancora in aumento di 1-2 gradi, con valori nella norma o leggermente al di sopra al Nord. I valori minimi saranno ancora piuttosto contenuti nelle zone innevate di recente, con gelate al Nord e in alcune zone del Centro. Previsti all’alba -3°C a Novara e Brescia, -2°C a Parma e Piacenza e Torino, -1°C a Udine e Rieti.



FINO A VENERDÌ TEMPO STABILE, IN ATTESA DI UN POSSIBILE PEGGIORAMENTO NEL WEEKEND AL NORD E REGIONI TIRRENICHE



Giovedì giornata ancora abbastanza tranquilla. Al mattino nuvolosità irregolare sul medio adriatico e al Sud fino al settore ionico, più soleggiato al Nord, in Sardegna e Sicilia occidentale. Qualche residuo fenomeno su basso Ionio settore ionico della Calabria. Possibile formazione di qualche banco di nebbia in Val Padana centrale. In giornata si attenua la nuvolosità sul medio Adriatico e nei settori del Sud tra Campania, Puglia e Basilicata. Aumentano le nubi su Sardegna, Lazio e alto Adriatico (soprattutto basso Veneto, Romagna). Tra sera e notte aumentano le nubi al Nord tra Val Padana e Prealpi, Liguria e Toscana primi segnali che il tempo sta per cambiare. Temperature in calo lieve nelle massime su Alpi, Nordovest e Ionio. Venti deboli con locali rinforzi da est sulla Sardegna.



Venerdì ancora tempo in prevalenza stabile, con cielo nuvoloso al Nord, in particolare tra Nordovest e settore padano. Nuvole in aumento anche sulle regioni centrali tirreniche e Isole, con qualche pioggia isolata nelle Isole, sulle coste toscane e Liguria centrale. Il sole resisterà invece sul medio e basso adriatico e in gran parte del Sud. Temperature in lieve calo al Nordovest, venti in graduale rinforzo di Scirocco su Tirreno e Isole.



Nel fine settimana si profila un peggioramento da ovest con interessamento in termini di precipitazioni del Nord, settore tirrenico e Isole. Cadrà la neve sul settore alpino, sull’Appennino settentrionale e fino a quote collinari in anche in Piemonte (a partire da 400-500 metri). Al momento sembra esclusa la possibilità di nevicate a quote più basse al Nord. Soffieranno venti meridionali localmente moderati e le temperature subiranno un lieve calo sabato al Nord e sul settore tirrenico.