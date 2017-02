Meteo, Serie di perturbazioni in arrivo

Previsioni meteo per oggi. Venerdì cielo da poco nuvoloso a nuvoloso in gran parte del Sud (eccetto la Campania), lungo le coste di Abruzzo e Molise, in Sicilia e Sardegna. Molte nuvole nel resto d’Italia: nel corso del giorno piogge sparse su regioni settentrionali, Toscana, nord delle Marche, Umbria, Lazio, settori ovest di Abruzzo e Molise, nord della Campania; nevicate su Alpi e Prealpi oltre 1000-1500 metri. Nella seconda parte del giorno tendenza ad esaurimento dei fenomeni nel settore di Nordovest. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento. Venti in prevalenza moderati sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.