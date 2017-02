Meteo, serie di perturbazioni in arrivo

Con l’alta pressione che si è rintanata a più basse latitudini nei prossimi giorni. In particolare la perturbazione che ha già raggiunto l’Italia domani (venerdì) porterà ancora piogge diffuse su gran parte del Centronord, con nevicate sulle zone alpine a quote medio alte. Poi nelarriverà un’altra perturbazione, accompagnata da nuove piogge che bagneranno gran parte dell’Italia, soprattutto nella giornata di sabato, quando altre nevicate imbiancheranno le Alpi sempre a quote medio-alte. Nei prossimi giorni sarà: le miti correnti atlantiche infatti nonostante il maltempo favoriranno un lieve aumento delle temperature che, quasi dappertutto, faranno registrare valori di poco al di sopra delle medie stagionali.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì cielo da poco nuvoloso a nuvoloso in gran parte del Sud (eccetto la Campania), lungo le coste di Abruzzo e Molise, in Sicilia e Sardegna. Molte nuvole nel resto d’Italia: nel corso del giorno piogge sparse su regioni settentrionali, Toscana, nord delle Marche, Umbria, Lazio, settori ovest di Abruzzo e Molise, nord della Campania; nevicate su Alpi e Prealpi oltre 1000-1500 metri. Nella seconda parte del giorno tendenza ad esaurimento dei fenomeni nel settore di Nordovest. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento. Venti in prevalenza moderati sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.