Meteo, Serie di perturbazioni in arrivo

Previsioni meteo per giovedì. Al Nord cielo coperto con precipitazioni in prevalenza deboli e intermittenti ma diffuse e nevicate su Alpi e Prealpi oltre 1000-1300 metri. Nella notte si intensificano i fenomeni nelle regioni di Nordovest mentre avremo una pausa sulle Venezie e in Emilia Romagna. Nel resto del Paese nuvolosità variabile, più compatta e associata a deboli piogge isolate o pioviggini nel corso della giornata in Toscana, in forma più occasionale in Umbria e Lazio. Altrove non si prevedono fenomeni di rilievo e le nuvole lasceranno filtrare anche un po’ di sole. Temperature: minime in generale lieve aumento; massime in lieve calo al Nordovest, senza grandi variazioni altrove. Venti dai quadranti meridionali, moderati soprattutto sui mari che diverranno mossi o molto mossi.