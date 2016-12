26 aprile 2016 11:08 Meteo: schiarite, venti in rinforzo e temperature in aumento Correnti atlantiche scalzano lʼaria fredda. Mercoledì forte Libeccio su Liguria e Toscana

I venti freddi che hanno accompagnato la perturbazione numero 9 del mese verranno sostituiti da correnti un po' più miti occidentali che faranno guadagnare qualche grado alle temperature in tutto il Paese. In questa nuova fase, l'alta pressione resterà comunque lontana dalle nostre regioni, rendendo difficile una stabilizzazione duratura delle condizioni meteorologiche. Infatti, nonostante la presenza di alcune schiarite, il nostro territorio sarà soggetto nuovamente al passaggio di alcuni annuvolamenti accompagnati da una vivace ventilazione. In particolare, – affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - fra martedì e mercoledì, la coda di un sistema nuvoloso in transito sul Centro Europa (perturbazione numero 10), lambirà le regioni del Nord causando delle precipitazioni lungo le Alpi centro-orientali e in parte anche sulle Venezie, con un nuovo rinforzo dei venti in tutto il settentrione. Le correnti occidentali atlantiche, invece, saranno responsabili di una modesta variabilità al Centrosud, senza fenomeni particolarmente rilevanti.

Previsioni per martedìMartedì le zone più soleggiate saranno il Piemonte occidentale, il medio e basso Adriatico e il Sud. Un po' di nubi alternate a schiarite in Sardegna, regioni tirreniche, Levante ligure, Lombardia ed estremo Nordest. Brevi precipitazioni possibili su Centro-Est Alpi, Venezie, entroterra fra alta Toscana e Levante ligure, Appennino centrale, basso Lazio e Nord Sardegna; quota neve sulle Alpi intorno a 900-1400 metri. Temperature massime in generale rialzo: ampia escursione termica fra primo mattino e pomeriggio. Libeccio in rinforzo al Centronord.