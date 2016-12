Meteo, sarà un weekend di temporali e di temperature in calo al Nord

Breve e parziale attenuazione del caldo intenso, grazie al transito di aria relativamente fresca che, proveniente dall'Atlantico, interesserà soprattutto le regioni settentrionali dove, entro domenica, le massime in molte località scenderanno finalmente al di sotto dei 30 gradi dopo quasi un mese. Il calo delle temperature interesserà anche il Centrosud, ma in modo più contenuto.

Previsioni sabato - Al mattino locali rovesci o temporali su alta Toscana, Liguria di Levante, Appennino tosco-emiliano, Lombardia sud-orientale, Triveneto; sulla restante parte del Paese mattinata con prevalenza di cielo sereno o parzialmente nuvoloso. Durante il pomeriggio insisteranno locali rovesci e temporali sull'Appennino settentrionale e al Nordest. I fenomeni più intensi sono attesi dal tardo pomeriggio fin verso sera tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e Polesine. Alcuni temporali potrebbero rivelarsi molto intensi e accompagnati da grandine e forti raffiche di vento. Alternanza tra sole e nuvole sul resto d'Italia con temporali di calore pomeridiani sui rilievi del Centrosud e della Sicilia, con locali sconfinamenti verso le coste della Puglia e della Calabria.



Previsioni domenica - Il tempo sarà in generale più stabile. In mattinata ancora isolati rovesci o temporali su alto Adriatico, basso Veneto ed Emilia; cielo sereno o parzialmente nuvoloso altrove. Nel pomeriggio le zone più instabili saranno quelle adriatiche dalla Romagna fino alla Puglia; cielo parzialmente nuvoloso altrove, più soleggiato in Sardegna, Sicilia occidentale e coste tirreniche. A fine giornata previsti locali rovesci sul settore nord delle Alpi. Temperature in ulteriore calo al Nord con massime diffusamente sotto i 30 gradi; in lieve rialzo in Toscana ed estremo Sud.



Previsioni prossima settimana - L'inizio sarà caratterizzato da tempo più stabile e soleggiato soprattutto al Centrosud, con il ritorno del grande caldo.