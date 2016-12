Meteo, sarà un weekend con il sole

11:03 - “Fine settimana in compagnia dell'alta pressione di matrice nordafricana e quindi con tempo nel complesso buono anche se al Nord, tra nebbie e nubi basse, il sole dovrà faticare un po' per ritagliarsi qualche spazio; anche le temperature rimarranno miti, ovunque al di sopra della norma. Il tempo - afferma il meteorologo Andrea Giuliacci - rimarrà nel complesso bello e stabile anche agli inizi della nuova settimana".

Tra mercoledì e giovedì sull'Italia faranno invece irruzione fredde correnti nord-atlantiche e ci sarà un deciso cambiamento del tempo, con piogge al Nord e regioni adriatiche, molto vento al Centrosud, brusco abbassamento delle temperature e prima neve sulle Alpi.



OGGI TEMPO IN PREVALENZA BELLO E STABILE. QUALCHE NUBE IN PIU' IN VAL PADANA, CON DEBOLI PIOGGE IN LIGURIA



Oggi al mattino nebbie e foschie tra basso Veneto, Emilia e zone costiere della Toscana, ma con qualche debole pioggia solo sulla Liguria; in prevalenza bello nel resto d’Italia, anche se non mancherà a tratti un po’ di nuvolosità sulle regioni del versante tirrenico. Nel pomeriggio tempo in prevalenza bello, con qualche nube in più sulla bassa Valpadana, in Liguria e coste dell’Alto Adriatico, ma senza piogge; in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove, con appena qualche nuvola innocua in più solo su Toscana, Umbria e Marche. Si attenuerà il Libeccio, da segnalare un moderato Maestrale su basso Adriatico e alto Ionio.



TEMPERATURE IN LEGGERO CALO, MA ANCORA SOPRA LE MEDIE. PICCHI DI 31°C IN SICILIA



Temperature massime stazionarie o in leggero calo soprattutto al Nord e lungo le regioni Adriatiche, comunque ancora in generale al di sopra della norma, con addirittura punte di 31 gradi in Sicilia. Previsti infatti 28°C a Palermo e Olbia, 31°C a Catania. 25°C a Bari, Roma e Firenze, 23°C a Milano e Torino. A causa della presenza dell’alta pressione di matrice sub-tropicale lo zero termico si raggiungerà in questo fine settimana a quasi 4000 metri: si tratta di una situazione tipicamente estiva e che si verifica normalmente tra luglio e agosto.



DOMENICA DI TEMPO STABILE. QUALCHE NEBBIA E NUBE BASSA IN PIANURA AL NORD



Domenica tempo stabile, con cielo nuvoloso in Valpadana (Piemonte, bassa Lombardia ed Emilia) , ma senza piogge; in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Qualche nebbia al mattino in Veneto e nelle valli del Centro. Nel pomeriggio tempo più soleggiato, qualche nube solo in poche zone di pianure al Nord. Nella notte torna il rischio di qualche nebbia. In aumento il fresco del primo mattino; temperature massime senza grandi variazioni.



TENDENZA: FINE DEL CALDO ANOMALO E IRRUZIONE FREDDA DA METÀ SETTIMANA. CALO DELLE TEMPERATURE E PRIMA NEVE SULLE ALPI.



Lunedì tempo stabile e in prevalenza soleggiato, grazie alla presenza dell’alta pressione con venti deboli e un clima ancora mite per il periodo, con temperature sopra le medie. Da segnalare nubi sparse sulla Val Padana, soprattutto quella centro-orientale, ma anche su Liguria, Toscana Sicilia e bassa Calabria il rischio di qualche pioviggine si potrà verificare solo in Liguria. Martedì questo vasto campo di alta pressioni inizierà a cedere: si avvicinerà infatti una debole perturbazione che porterà pochi fenomeni concentrati alla sera su Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.



In seguito, si tratta comunque di un’evoluzione da confermare nei dettagli, correnti intense da nordovest (si tratta del residuo dell’uragano Gonzalo che sta imperversando in queste ore nell’Atlantico) porteranno aria più fredda sul nostro Paese con la possibile formazione di una circolazione ciclonica attorno all’Italia che potrebbe essere associata a venti forti e piogge a tratti intense soprattutto su medio e basso Adriatico. Cadrà anche la neve sulle Alpi di confine a quote piuttosto basse, al di sopra dei 1000 metri. Questa massa d’aria piuttosto fredda causerà dunque la fine del caldo fuori stagione che ha caratterizzato buona parte del mese di ottobre, con le temperature che torneranno nelle medie o scenderanno anche al di sotto della norma soprattutto lungo l’Adriatico. (maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti)