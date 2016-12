Meteo, sarà un weekend all'insegna della instabilità

Infatti, il tempo resterà instabile e il clima relativamente fresco con temperature leggermente inferiori alle medie del periodo. Nella prima parte della prossima settimana avremo ancora giornate instabili, specialmente tra martedì e mercoledì, l'alta pressione infatti rimarrà ai margini del nostro Paese. Il ripristino della stabilità atmosferica accompagnata da un deciso rialzo termico sarà possibile nella seconda parte della settimana.



Previsioni oggi

Ancora nubi in gran parte d'Italia con piogge diffuse al Nordest fino alla Lombardia orientale. Rovesci sparsi e locali temporali al Centro, sul nord della Campania e nel nord-est della Sicilia. Qualche schiarita in più nelle Isole, sulle aree ioniche e nel sud della Puglia.



Temperature stazionarie e per lo più inferiori alla norma, in molti casi difficilmente oltre i 20 gradi, specie nelle zone interessate dal maltempo. Previsti 15 gradi per Perugia, 16 gradi per Imperia, Udine, Campobasso, Rieti, L'Aquila, 17 gradi per Bologna, Rimini, Ancona, Potenza, 18 gradi per Trento, Venezia, Viterbo, 19 gradi per Cuneo, Genova, Piacenza, Treviso, Trieste, Verona, Firenze, Grosseto, Pisa, 20 gradi per Bergamo, Brescia, Milano, Novara, Torino, Catanzaro, 21 gradi per Aosta, Bolzano, Pescara, Roma, Napoli, Palermo, Trapani, Alghero, Sassari, 22 gradi per Cagliari, 23 gradi per Bari, Brindisi, Lamezia, Reggio Calabria, Messina, Olbia, 24 gradi per Lecce, Taranto, 25 gradi per Catania e 26 gradi per Crotone. Venti moderati da ovest o nord-ovest al Sud e sulle Isole.



Previsioni domani

Nuvolosità variabile su tutte le regioni; al mattino piogge isolate sparse su Romagna, Marche, basso Lazio, Campania e alta Calabria tirrenica. Nel pomeriggio locali rovesci su Alpi occidentali, Prealpi centro orientali; piogge sparse o locali temporali su Appennino centrale, Lazio, Basilicata, zone interne del Centrosud e localmente sul nord della Calabria e sul resto della Puglia. Temperature in rialzo al Centronord e in Sardegna. Venti per lo più deboli.



Cosa succederà la prossima settimana?

La tendenza vede attualmente una giornata di lunedì con tempo più stabile e soleggiato sulle regioni peninsulari e nelle Isole; al Nord aumento dell'instabilità, in particolare a ridosso delle aree montuose. Martedì e mercoledì la presenza di aria ancora un po' fresca e instabile darà ancora origine aidei rovesci o temporali sparsi su buona parte della Penisola. Probabile miglioramento invece da giovedì, in particolare al Centronord.