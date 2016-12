25 marzo 2016 Meteo, sabato veloce perturbazione e Pasqua mite e soleggiata Il weekend festivo si apre con nuvole e poche piogge al Centrosud, ma per domenica sono attesi sole e temperature miti con picchi fino a 20 gradi in Sardegna. Più variabile il tempo per Pasquetta

Venerdì tempo stabile grazie all'Anticiclone delle Azzorre temporaneamente allungato a occupare la nostra Penisola. Alla fine del giorno - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - poche e isolate piogge al Nordest per l'arrivo di una debole perturbazione atlantica, che, comunque, in parte contrastata dall'alta pressione, domani porterà soprattutto nuvole e poche piogge al Centrosud.



Per Pasqua il tempo promette una giornata nel complesso buona e soleggiata, caratterizzata da temperature gradevoli e in crescita e con picchi di 20°C in Sardegna. Solo a fine giornata ci sarà il rischio di qualche isolata pioggia al Nordovest in veloce trasferimento nella notte al Nordest e al Centro. Discreto e più variabile anche il tempo di Pasquetta, quando in gran parte d'Italia il sole spartirà il cielo con un po' di nuvole che però porteranno alcuni brevi e improvvisi acquazzoni solo all'estremo Nordest e regioni centrali. Il periodo pasquale - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - coincide con una stagione molto dinamica e variabile: le indicazioni fornite dai modelli matematici possono subire cambiamenti e vi invitiamo dunque a seguire tutti i nostri aggiornamenti.

Previsioni per venerdìNuvolosità residua in Calabria e nel Nordest della Sicilia con pochi fenomeni nella zona dello Stretto di Messina. Schiarite su gran parte del resto del Centrosud, mentre avremo delle velature, nuvole alte e sottili che lasciano filtrare il sole, al Nord. Queste velature saranno in estensione nel corso del giorno anche al Centro e alla Sardegna. Tra sera e notte nubi più consistenti su Alpi centrali e Nordest con isolati fenomeni su settore alpino, Veneto e tra Polesine e Ravennate. Limite della neve dai 1000-1200 metri sulle Alpi dell'estremo Nordest. Clima piuttosto mite: le temperature massime saranno in leggero rialzo nel Medio Adriatico e Sud Peninsulare, in lieve calo invece al Nord. Venti in ulteriore attenuazione, ancora moderati nordoccidentali al Sud e Isole.

Previsioni per le Feste di PasquaSabato questo sistema nuvoloso scivolerà lungo la Penisola: al mattino schiarite già ampie al Nordovest e tendenza a rasserenamenti anche al Nordest e Toscana; nuvole variabili altrove con qualche fenomeno tra Marche e Abruzzo con limite neve sui monti oltre i 1200 metri. Occasionali piovaschi anche su basso Lazio, Campania e Sudovest della Sicilia. Nel pomeriggio breve fase instabile con locali precipitazioni su zone interne di Abruzzo e Molise e Sicilia, basso Lazio, Campania, Nord della Puglia, Basilicata, Nord della Calabria, in trasferimento in serata al resto della Calabria e alla zona dello Stretto. In serata tendenza a schiarite al Centro, in Sardegna e Campania. Temperature massime in lieve rialzo al Nord, in lieve calo nelle aree più nuvolose della Penisola. Venti fino a moderati da ovest nord-ovest nelle Isole.