Meteo, sabato torna finalmente il sole ma fino a venerdì piogge anche forti

11:14 - Fino a venerdì la pioggia bagnerà gran parte del Paese con fenomeni a tratti anche di forte intensità. A partire da sabato però, secondo i meteorologi del Centro Epson Meteo, protagonista diventerà l'alta pressione, che tornerà a lambire la Penisola tenendo lontane le piovose correnti atlantiche. Nel weekend e nei primi giorni della prossima settimana ci attendono quindi giornate tra sole e nuvole ma senza piogge.

Anche le temperature saranno in graduale e sensibile aumento, al punto che tra lunedì e martedì al Nordovest, regioni tirreniche e Sardegna si farà sentire addirittura un po' di caldo fuori stagione.



Le previsioni per oggi - Al mattino molte nubi ovunque: piogge su quasi tutte le regioni a eccezione della Sicilia, con rovesci e temporali anche di forte intensità in Emilia, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia; neve sulle Alpi al di sopra di 1200-1500 metri. Nel pomeriggio qualche schiarita in Sicilia e regioni ioniche, ancora molte nubi altrove: piogge sparse su tutto il Centronord, Campania, Puglia e Sardegna, anche intense su Emilia, bassa Lombardia e Veneto. Al Centro rovesci tra bassa Toscana, Lazio e Umbria.



Nevicate sulle Alpi oltre 1200-1600 metri. A fine giornata tendenza a esaurimento delle precipitazioni nelle regioni di Nordovest, con i fenomeni che si concentrano al Nordest, Toscana, Umbria e Lazio. Temperature massime in calo al Centronord. Il vortice di bassa pressione sarà centrato tra la Sardegna e il nord del Tirreno: avremo venti anche forti in rotazione antioraria, da nord in Liguria, da ovest sud-ovest su Canale di Sardegna e Tirreno, dI Scirocco nel resto del Sud con raffiche anche a 70-80 km/h sul medio e basso Adriatico (il Mare Adriatico e l'alto Ionio saranno anche molto agitati, con onde alte 4-6 metri).



Le previsioni per giovedì - Il cielo sarà prevalentemente nuvoloso salvo qualche schiarita più probabile all'estremo Nordovest, medio e basso Adriatico e basso Tirreno. Piogge sin dal mattino in prevalenza deboli nel Triveneto (più insistenti invece sul Friuli Venezia Giulia), piogge residue su est e sud della Lombardia e sull' Emilia Occidentale. Qualche debole pioggia sparsa anche in Toscana, Umbria e alto Lazio.



Nel pomeriggio tendenza ad accentuazione dell'instabilità con isolati temporali lungo l'Appennino centro-settentrionale, zone interne del Centro adiacenti, con sconfinamenti verso la Romagna, l'est della Sardegna e la Sicilia. Tra sera notte si attenua l'instabilità al Centro e in Sicilia, mentre peggiora sensibilmente su Puglia centro-meridionale, Basilicata e Calabria con rovesci e qualche temporale. Venti in decisa attenuazione ma a tratti ancora abbastanza intesi di Scirocco su Adriatico e Ionio, con Maestrale su mare e Canale di Sardegna. Rialzo termico anche sensibile al Nord e sulla Penisola.



Le previsioni per venerdì - La coda della perturbazione porterà il rischio di piogge residue al Sud. Al mattino soleggiato al Nordovest, con schiarite temporanee sul medio Tirreno e in Sardegna. Sul versante Adriatico e al Sud molto nuvoloso con una fascia di precipitazioni anche intense su Puglia, Basilicata, Calabria e gran parte della Sicilia. Avremo una zona di piogge sparse anche su Friuli, coste venete, Emilia orientale e Romagna fino alle Marche in scivolamento verso sud.



Nel pomeriggio migliora al Nordest mentre al Centrosud avremo il rischio di pioggia su medio e basso Adriatico, Sud, Sicilia orientale, basso Lazio e zone interne della bassa Toscana. Rovesci più intensi su Puglia e Calabria. Tra sera e notte lento miglioramento con residua nuvolosità sull'Adriatico, ma ancora qualche pioggia su Salento, Basilicata, Calabria e nord Sicilia che saranno le ultime zone lasciate dalle piogge. Temperature in calo nei valori massimi su medio Adriatico e Sud, rialzi al Nordovest anche significativi grazie ai venti di Foehn. Venti settentrionali in Liguria, fino a forti su medio Adriatico e Maestrale sulle Isole. Dopo il passaggio di questa perturbazione, si prospetta l'arrivo di una fase di tempo decisamente più stabile.



Le previsioni per sabato - Nuvolosità residua all'estremo Sud con le ultime piogge, deboli e isolate, solo sul basso Ionio. Prevalenza di sole con cieli sereni o poco nuvolosi sole nel resto del Paese. Sarà ancora una giornata piuttosto ventosa al Centrosud per venti da nord.



Le previsioni per domenica - Il tempo sarà stabile: una perturbazione attiva a nord delle Alpi lambirà il Nord e avremo solo qualche nube consistente sulle Alpi e una nuvolosità alta in transito alternata a momenti soleggiati. Soffierà il Maestrale su Salento, Sardegna e in Sicilia. Questa fase di tempo stabile garantita dalla presenza dell'alta pressione proseguirà anche nella prima parte della prossima settimana sia lunedì che martedì.