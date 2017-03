Meteo. Sabato ridimensionamento delle temperature. Weekend di sole

Previsioni meteo per sabato. Al mattino alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Sud, Abruzzo e Molise, comunque senza piogge di rilievo; prevalenza di cielo sereno altrove. Nel pomeriggio bel tempo in tutta Italia, con cielo in generale sereno o al più poco nuvoloso. Venti sostenuti di Tramontana al Centro-sud con raffiche fino a 70-80 km/h e con mari molto mossi fino ad agitati quelli meridionali. Temperature ovunque in calo, più evidente al Centro-sud con valori anche leggermente sotto le medie del periodo specie sul versante adriatico.

Previsioni meteo per domenica. Giornata tranquilla e in buona parte soleggiata con il transito di nuvolosità ad alta quota che potrebbe velare il cielo e risultare a tratti anche compatta. Dal tardo pomeriggio avremo la possibilità di qualche goccia di pioggia sulla Sardegna. Venti in attenuazione al Sud, ma ancora moderati intorno alla Puglia. Venti orientali in rinforzo sulla pianura. Temperature in calo soprattutto al Nord, e valori in linea con le medie stagionali.