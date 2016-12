Meteo, sabato di temporali e caldo in calo

In serata fenomeni in intensificazione su pianure e coste del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, con la possibilità che nella notte venga coinvolta anche la pianura emiliana. Venti: Libeccio moderato con qualche rinforzo sul Mar Ligure e Foehn dalla sera sulle Alpi occidentali. Temperature: sensibile calo al Nord e in Toscana con massime in generale comprese tra 28 e 33 gradi; stazionarie al Sud.