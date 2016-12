Meteo, sabato di pioggia al Centronord

PREVISIONI PER SABATO Cielo molto nuvoloso o coperto al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna dove si avranno alcune precipitazioni inizialmente sparse e intermittenti, ma che andranno a intensificarsi a partire dal pomeriggio a cominciare da Piemonte, Liguria, nordovest della Toscana e Sardegna, dove da questa sera i fenomeni si faranno particolarmente intensi (su Piemonte sud-occidentale e Liguria fino a 60 litri al metro quadro). A fine giornata le precipitazioni si intensificheranno anche nel resto del Nord Italia e saranno possibili alcuni temporali tra Liguria e coste Toscane. Limite delle nevicate nel settore alpino e prealpino mediamente compreso tra 600 e 900 metri, a quote più basse sul Piemonte sudoccidentale e nell'entroterra savonese, dove la neve riuscirà a scendere fin verso i 300-400 metri. Sopra i 600-700 metri di quota si potrebbe arrivare fino a 70 cm di neve. La quota neve è destinata in generale a salire a partire dalla prossima notte. Temperature in diminuzione al Nordovest, in rialzo nelle regioni del medio basso Adriatico e nel settore del basso Tirreno. Venti di scirocco in intensificazione su tutti i mari e sulla penisola da moderati a forti; questa notte potrebbero esserci raffiche sostenute di scirocco fino alla Val Padana centro-orientale. L'Indice di Affidabilità della previsioni è moderato dal Nord a Sud (IdA=85).



PREVISIONI PER DOMENICA Giornata di maltempo soprattutto nelle regioni settentrionali e sulla Toscana, maltempo che andrà ad estendersi anche al resto del Paese. Al Nord cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, in particolare nelle regioni di Nordovest e nel settore prealpino del Nordest; di tanto in tanto ci saranno delle attenuazioni e delle pause delle precipitazioni, in particolare su Emilia orientale, Romagna, coste dell'alto Adriatico e a metà giornata anche sulla Lombardia e nel settore alpino centro orientale. Le piogge torneranno a intensificarsi in tutto il Nord Italia a partire dalla sera: pioverà più intensamente e diffusamente nella notte. Accumuli più abbondanti su Piemonte sud-occidentale dove con picchi fino a 100 litri su metro quadro. Limite delle nevicate in rialzo al di sopra dei 1000-1400 metri, localmente ancora fino a 700-800 metri nella mattinata nel Piemonte sud-occidentale. Le nevicate più abbondanti saranno in Piemonte con accumuli superiori a mezzo metro nell'arco di 24 ore. Al Centro cielo prevalentemente nuvoloso con schiarite soprattutto nella prima parte del giorno lungo l'Adriatico. In mattinata piogge più probabili sulla Toscana. Nella seconda parte del giorno le precipitazioni si estenderanno alle restanti regioni centrali risultando più intense e con locali temporali nel settore tirrenico. Al Sud e in Sicilia nuvolosità variabile a tratti con ampie schiarite, tendenza a peggioramento in serata sulla Campania con piogge e rovesci in successiva estensione a Basilicata, nord della Calabria e ovest Sicilia. In Sardegna tempo molto instabile con elevato rischio di rovesci e qualche temporale. Temperature in generale aumento ovunque, ad eccezione della Sardegna. Venti forti o molto forti di scirocco su Mar Adriatico, regioni meridionali, Sicilia e basso Tirreno con raffiche fino a 100 km/h e mareggiate sulle coste ioniche. Sarà una giornata molto ventosa anche al nord Italia, in particolare sulla Val Padana con raffiche che potrebbero superare anche i 50 km/h.



PREVISIONI PER L'INIZIO SETTIMANA Lunedì tendenza all'attenuazione del maltempo, ma ancora con condizioni di marcata instabilità atmosferica nelle regioni settentrionali, su quelle centrali tirreniche e sulla Sardegna dove sarà ancora alto il rischio di precipitazioni. Sulla Sardegna e nel settore del medio Tirreno non si escludono locali temporali. Nevicherà ancora nel settore alpino e prealpino centro orientale oltre i 1200 metri circa. Dalla sera tendenza a graduale miglioramento al Nord e sulla Toscana. Rovesci e locali temporali invece raggiungeranno anche il settore del basso tirreno. Venti in generale attenuazione con temperature in diminuzione nelle regioni centromeridionali.