7 novembre 2015 Meteo: sabato con un bel sole Le temperature diurne saranno miti ovunque, con valori fino a 6/7 gradi oltre la norma al Nord

Sabato con tempo stabile e soleggiato, con qualche velatura in transito al Nord e un po' di nubi tra bassa Calabria e Sicilia orientale. Locali nebbie nella bassa pianura Padana e nelle valli di Toscana, Umbria e Lazio, localmente anche in Campania, Puglia e Sardegna. Venti deboli, con dei rinforzi di Maestrale sul basso Adriatico. Temperature in lieve aumento al Centronord, con valori massimi tra 18 e 22 gradi, cioè anche di 6/7 gradi oltre la norma. Clima eccezionalmente mite in montagna con lo zero termico a 4000 metri.

Alle ore 10 al Nord sono già stati raggiunti i valori massimi pomeridiani previsti per il periodo: nel pomeriggio si toccheranno 20°C a Milano, Torino, Aosta, Bari e Lecce, 21°C a Bologna, Verona, Catania, 22°C a Udine, Firenze, Trapani, Olbia, 23°C a Roma, Napoli e Cagliari.

Domenica cielo sereno e caldo anomalo a Roma - Ci sarà la possibilità di qualche nebbia a banchi nelle prime ore del giorno, e in successiva formazione nella notte, lungo il corso del Po in Val Padana, sul litorale veneto e nelle Valli di Toscana, Umbria e Lazio. Da segnalare la possibilità di formazione di banchi di nubi basse sulle coste della Liguria, sull'alta Toscana e nel nordovest della Sardegna. Temperature stazionarie o in lieve aumento con valori al di sopra della norma anche fino a 7-8 gradi con punte sopra i 20°C. Venti moderati da nord su basso Adriatico, Puglia, Canale d'Otranto e Mar Ionio. A Roma previste punte di 24°