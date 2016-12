Meteo, sabato con il sole ma da domani torna la pioggia

“Il fine settimana inizierà, oggi (sabato), con tempo generalmente soleggiato, fatta eccezione per lo sviluppo di temporali pomeridiani sui rilievi alpini e al Nordovest. Domenica invece sui mari di ponente arriverà un nuovo vortice di bassa pressione e quindi dovremo fare i conti con un generale aumento dell'instabilità che- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- porterà rovesci e temporali a carattere intermittente su molte regioni soprattutto in quelle centrali; attenzione a fine giornata forti piogge o temporali coinvolgeranno le Venezie e l'Emilia Romagna. Lunedì il vortice depressionario, ancora molto attivo, porterà maltempo in molte zone del Nordest e del Centro Italia mentre al Sud la situazione sarà più tranquilla. Nei giorni successivi lo stesso vortice di bassa pressione rimarrà in prossimità dell'Italia. Le temperature oscilleranno attorno a valori normali per il periodo, senza più il caldo intenso degli ultimi giorni neanche al Sud dove stanno affluendo correnti relativamente più fresche.”

PREVISIONI PER SABATO Sabato al mattino cielo parzialmente nuvoloso al Nordovest e al Centro tra il Lazio, le Marche meridionali, l'Abruzzo e il Molise; nubi e qualche pioggia sulla Toscana di nordovest; nel resto dell'Italia soleggiato con un cielo sereno o poco nuvoloso. Nelle ore pomeridiane rovesci e temporali in sviluppo su Alpi, Prealpi, Appennino Ligure e tra Piemonte e Lombardia. Nel resto d'Italia situazione più tranquilla e soleggiata. Temperature in calo all'estremo Sud. Venti deboli, con rinforzi dai quadranti settentrionali su Basso Tirreno e Adriatico meridionale.



PREVISIONI PER DOMENICA Domenica nuvolosità in aumento su tutte le regioni; nel corso della giornata probabili rovesci o temporali sparsi sulle regioni centrali in particolare su Toscana, Umbria e zone interne. Al Sud e Sicilia qualche rovescio o temporale tra mattina e primo pomeriggio; al Nord piogge o rovesci isolati al Nordovest, sparsi su Emilia Romagna e Nordest dove tenderanno a intensificarsi dalla tarda serata; al Nordovest invece tendenza al diradamento della nuvolosità. Venti intensi di Maestrale su Sardegna e Canale di Sicilia. Temperature in sensibile calo al Centrosud: fine del caldo estivo anche nelle estreme regioni meridionali.



TENDENZA PROSSIMI GIORNI Lunedì ancora molte nubi al Nordest e su parte delle regioni centrali, poco nuvoloso al Sud, Isole Nordovest, basso Lazio e medio adriatico. Ancora rischio di qualche pioggia o rovescio su regioni di Nordest, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, alto Lazio e zone interne della Sardegna. Nel pomeriggio i fenomeni saranno in esaurimento sulle pianure del Nordest. Venti deboli e temperature in lieve aumento nei valori massimi al Nordovest. Martedì sarà una giornata di tregua, con tempo più soleggiato e asciutto e un clima più caldo su tutta la Penisola. La tendenza successiva vede ancora ampi margini di incertezza quindi vi invitiamo a seguire tutti gli aggiornamenti.