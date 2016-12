7 agosto 2016 11:12 Meteo, rovesci e temporali al Sud I fenomeni tenderanno ad attenuarsi nel corso del pomeriggio. Allerta arancione in Calabria

Il vortice di bassa pressione responsabile della marcata e diffusa instabilità al Centrosud, si sposta verso le regioni meridionali dove rimane quindi elevato il rischio di rovesci o temporali. La giornata di domenica sarà ventosa su alto Adriatico e Centrosud per venti settentrionali che renderanno i mari in generale mossi o molto mossi; le temperature faranno ancora registrare valori leggermente sotto media sul versante adriatico. Lunedì il centro di bassa pressione si allontanerà lentamente verso il Sud dei Balcani mantenendo un flusso marginale sulle estreme regioni meridionali. L’alta pressione garantirà invece prevalenza di tempo soleggiato nel resto del Paese e temperature estive in linea con le medie stagionali.

Le previsioni di domenicaAl Sud e in Sicilia nuvolosità variabile con qualche rovescio o temporale; i fenomeni, specie al Sud, tenderanno ad attenuarsi nel corso del pomeriggio. Al Centro ancora qualche annuvolamento su medio Adriatico e basso Lazio ma senza precipitazioni di rilievo, al Nord tempo soleggiato ovunque. Temperature in calo nelle regioni meridionali e in Sicilia, in lieve rialzo al Centronord. Giornata ancora ventosa al Centrosud e sull’alto Adriatico per venti da nord o nord-est. Mari mossi o molto mossi. E' stata emessa un'allerta arancione dalla Protezione Civile, per moderata criticità per rischio idrogeologico localizzato in Calabria.

Le previsioni di lunedìIl tempo sarà ancora variabile al Sud, dove saranno ancora possibili isolati rovesci o temporali in Puglia, Basilicata, bassa Campania, Calabria, zone interne della Sicilia. Cielo sereno o poco nuvoloso in Sardegna, nelle regioni settentrionali e gran parte del Centro, con qualche annuvolamento attorno all’Appennino centrale e il basso Lazio. Temperature senza variazioni di rilievo al Centronord, in lieve rialzo al Sud. Venti settentrionali in attenuazione.