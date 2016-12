Meteo: rischio temporali al Nord, sole altrove

"Il vortice presente in quota all’estremo Sud si sta allontanando lentamente verso la Grecia col proprio carico di instabilità consentendo un graduale miglioramento della situazione. Nel frattempo, al Nord, l’alta pressione che sta favorendo condizioni di tempo pienamente estivo e clima molto caldo, tenderà a indebolirsi in seguito all’avvicinamento di una perturbazione atlantica (la n°5 di giugno) la cui parte più attiva scorrerà a Nord delle Alpi, ma che sarà comunque in grado di incrementare l’instabilità con conseguente sviluppo di numerosi temporali. Questa situazione – affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - determinerà una parziale attenuazione del caldo al Nord, mentre al Centrosud le temperature resteranno in generale oltre la norma. Durante la prossima settimana, dopo un inizio molto simile alla situazione del weekend, l’alta pressione tenderà a consolidarsi nell’area mediterranea favorendo, così, condizioni di tempo soleggiato e clima caldo specialmente al Centrosud. Le regioni settentrionali saranno un po’ più esposte agli effetti delle correnti atlantiche che transiteranno sull’Europa centrale, ma che potranno di tanto in tanto infiltrarsi attraverso le Alpi e favorire qualche breve episodio temporalesco durante le ore più calde".

Le previsioni di sabatoAl Nord la giornata vedrà un’accentuazione generale dell’instabilità atmosferica: nel corso della giornata aumenterà il rischio di rovesci o temporali inizialmente attorno ai rilievi, ma in seguito anche sulle pianure, prima su quelle di Nordovest (già dalla tarda mattinata) e poi anche su quelle di Nordest; le zone con rischio molto più contenuto saranno le coste della Liguria e la Romagna, mentre sull’alto Adriatico i fenomeni dovrebbero arrivare non prima del tardo pomeriggio/sera. Al Centrosud e nelle Isole tempo generalmente soleggiato: nelle ore più calde sviluppo di locali temporali lungo tutta la dorsale appenninica, nelle zone interne tra Umbria e Lazio e nelle zone interne della Sicilia orientale. Giornata ancora molto calda soprattutto al Centrosud, mentre al Nord in clima sarà particolarmente afoso: i valori di temperatura massima potranno raggiungere diffusamente i 33-34 gradi, con picchi di 35-36 gradi localmente sulle regioni centrali tirreniche e Sardegna. Venti deboli, ma con forti e improvvise raffiche nelle aree temporalesche.



Indice di Affidabilità - La previsione ha un Indice di Affidabilità moderato al Nord (IdA=70) a causa dell’estrema instabilità atmosferica e della difficile localizzazione dei fenomeni, mentre al Centrosud il valore sale a 85.



Temperature oltre la norma e notti tropicali - Da notare che in queste giornate i valori delle temperature registrate nel primo mattino sono assimilabili (se non in qualche caso addirittura superiori) ai valori di temperatura massima che si dovrebbero avere in questo periodo dell’anno. Prendiamo, ad esempio, il caso di Trieste che questa mattina si è risvegliata con 27 gradi, addirittura un grado in più rispetto alla temperatura che si dovrebbe raggiungere mediamente durante le ore più calde del giorno. Oltre alla temperatura, in questi ultimi giorni è aumentata anche l’umidità: per tale motivo anche di notte le temperature faticano a scendere al di sotto dei 20 gradi, causando un clima dalle caratteristiche tropicali. Anche in montagna i valori sono eccezionalmente elevati, fino a 10 gradi oltre la norma.