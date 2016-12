31 agosto 2016 11:00 Meteo, rischio temporali al Centrosud Fase instabile anche nelle zone colpite dal terremoto

Il transito sul nostro territorio del vortice ricolmo di aria instabile, è evidenziato dai temporali che inevitabilmente si sviluppano a “grappoli” (cluster temporaleschi) seguendo il suo tragitto da nord-ovest verso sud-est. In particolare - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - mercoledì i fenomeni si concentreranno soprattutto sulle aree interne del Centrosud abbandonando quasi totalmente le regioni settentrionali, mentre giovedì interesseranno in maniera residua il Sud Italia prima di allontanarsi verso la Grecia. Alle spalle di questo vortice l’alta pressione riprenderà vigore riportando condizioni via via sempre più stabili con temperature che, dopo una modesta flessione, torneranno su livelli oltre la norma specie a partire da domenica 4 e all’inizio della prossima settimana.

Previsioni per mercoledìMercoledì progressivo miglioramento Nord con le ultime piogge sulle Alpi occidentali; qualche breve rovescio tra tardo pomeriggio e sera sulle zone alpine di Lombardia e Alto Adige. Al Centrosud iniziali e residue schiarite sulle regioni meridionali con tendenza a un generale aumento dell’instabilità nel pomeriggio con numerosi rovesci o temporali nelle zone interne specie peninsulari (e dunque anche nelle zone terremotate); locali sconfinamenti fino alle coste possibili su bassa Toscana, Abruzzo, Molise e Sardegna orientale. In serata qualche residuo rovescio su Irpinia e Basilicata in trasferimento nella notte al Nord della Calabria e alla zona del Golfo di Taranto. Temperature massime in rialzo su Alpi, Nordovest ed Emilia, in calo su gran parte del Centrosud, più sensibile al Centro dove perderemo 2-5 gradi rispetto a martedì. Venti in prevalenza deboli, salvo residui rinforzi di Tramontana in Liguria. Raffiche anche forti in coincidenza dei temporali.