1 ottobre 2014 Meteo: rischio forti temporali al Centro Giovedì la perturbazione si sposterà verso Centro e Sud, causando rovesci. Nel weekend Italia divisa in due, con tempo stabile al Nord e nuvoloso nel Meridione Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:23 - Nella giornata di mercoledì la perturbazione atlantica di ottobre porterà nuvole su gran parte del Centro-Nord e Sardegna, mentre piogge sparse bagneranno quasi tutte le regioni settentrionali e il Medio Tirreno, con il rischio di rovesci e temporali anche di forte intensità in Toscana e sull'Alto Lazio. Nei prossimi giorni la perturbazione scivolerà lentamente verso Sud accompagnata da piogge che venerdì colpiranno ancora le regioni meridionali.

Le previsioni per mercoledì 1 ottobre - Il mattino di mercoledì sarà caratterizzato da molte nuvole al Nord, Umbria e Toscana, con piogge sparse per lo più deboli su Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino e Levante Ligure. Rischio di forti temporali su Toscana e Alto Lazio. Nel pomeriggio avremo qualche schiarita all'estremo Nordovest, nubi in aumento invece nelle regioni centrali e in Sardegna. Ancora qualche rovescio o temporale su Toscana, Alto Lazio e Sardegna. In serata ancora un po' di piogge, da deboli a moderate, su Emilia, Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Lazio. Nella notte verranno coinvolte anche le Marche, il resto del Lazio e l'Abruzzo mentre migliorerà in Toscana e al Nord. Venti per lo più deboli.



Le previsioni per giovedì 2 ottobre - Il mattino di giovedì vedrà ampie schiarite al Nord ed estremo Sud, con nebbie in diradamento in Val Padana. Nubi nel resto del Paese con piogge sparse su regioni del medio Adriatico e Lazio. Nel pomeriggio il tempo instabile si sposterà su Lazio, regioni meridionali e Sicilia occidentale. Isolati scrosci di pioggia tra l'interno della Sardegna e il cagliaritano. Tra sera e notte instabilità anche su alto Ionio e Sicilia orientale, mentre migliora in gran parte del Centro. Temperature massime in rialzo al Nord di 1-3 gradi, in calo invece in gran parte del Centro-Sud. Venti localmente moderati su alto adriatico e Sardegna.



Nel weekend Italia divisa in due - Venerdì segnerà una serie di schiarite anche ampie al Nord e contemporaneamente la formazione di qualche nebbia mattutina in pianura. La perturbazione nr. 1 del mese rimarrà nei pressi del Sud Italia fino alla giornata di domenica, portando condizioni di netta instabilità. Nel dettaglio venerdì in mattinata avremo rovesci su Puglia, Basilicata e Calabria ionica.



L'evoluzione per i giorni successivi vede un'Italia sostanzialmente divisa in due: al Centro-Nord tempo stabile soprattutto sabato e in particolare nelle zone di pianura. Sui rilievi del Nord avremo cielo più nuvoloso, con la possibilità di qualche episodio instabile. Il Sud vedrà condizioni decisamente più instabili a causa del lento spostamento verso est della perturbazione. Le regioni a rischio di rovesci e temporali saranno soprattutto la Sicilia e la Puglia. Nella seconda parte della giornata di domenica si potrebbe avvicinare una perturbazione al Nord, portando un aumento delle nubi e qualche pioggia su Piemonte e nordovest della Lombardia.