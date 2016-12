Meteo: rischio di temporali al Nord, piena estate altrove

Previsioni per venerdì Prevalenza di tempo bello all’estremo Sud e Isole. Nel resto d’Italia qualche nuvola in più, con isolati piovaschi nel corso del pomeriggio su Alpi orientali, Appennino centro-settentrionale, Romagna, Umbria, Marche e Abruzzo. In serata tendenza a un miglioramento. Venti per lo più di debole intensità. Temperature con poche variazioni, al più in lieve aumento sulla Sardegna, sempre attorno ai valori medi stagionali.

Previsioni per sabatoGiornata con tempo soleggiato e caldo al Centrosud e sulle Isole dove, al più, osserveremo il passaggio di qualche velatura e qualche locale annuvolamento pomeridiano attorno all’Appennino. Al Nord addensamento della nuvolosità sin dal mattino soprattutto nelle regioni di Nordovest, mentre all’estremo Nordest le schiarite saranno ancora ampie. Nel corso della mattinata prime piogge su Valle d’Aosta e Piemonte; nel pomeriggio le precipitazioni si estendono a tutto il Nordovest, all’Emilia occidentale e al Trentino Alto Adige, in serata al resto del Nordest. I fenomeni potranno diventare in alcuni casi insistenti e intensi, in particolare a ridosso delle zone alpine e prealpine, in serata nel Triveneto e, nella notte, sul Friuli Venezia Giulia. Temperature massime in calo al Nordovest, altrove in generale aumento con punte al Centrosud fino a 32-33 gradi e picchi fino a 35 gradi nelle Isole.