Meteo, rischio di forti temporali al Sud

La vasta area depressionaria che occupa il cuore del nostro continente continua a influenzare la circolazione atmosferica anche sul nostro Paese, spingendo tra l’altro le avanguardie delle correnti fredde provenienti dal Nord Europa fin sulla nostra Penisola. Martedì e mercoledì avremo ancora temperature al di sotto delle medie stagionali in molte regioni e in particolare al Nord e specie nella giornata di mercoledì, quando si registreranno valori di 2-4 gradi al di sotto delle medie stagionali, e quindi tipici di fine novembre o inizio dicembre, in gran parte del Paese; ciò significa che al Nord si osserveranno anche le prime deboli gelate notturne anche a quote di pianura. Ecco il meteo delle prossime ore.

Le previsioni di mercoledìLa perturbazione presente al Sud si allontanerà verso la Grecia, nel frattempo giungerà dalla Francia un nuovo sistema nuvoloso che si muoverà in modo piuttosto rapido. Al mattino nubi in aumento al Nordovest, qualche pioggia isolata su Calabria, nordest della Sicilia, in forma isolata sulla Puglia. Nel pomeriggio nubi in aumento anche al Centro e al Nordest con piogge sparse in Sardegna, su centro-nord della Toscana e nel Levante ligure. Neve sull'Appennino emiliano fino a 1000 metri circa e qualche debole nevicata possibile sulle Alpi. Venti deboli al Nord e in rinforzo dai quadranti occidentali su Sardegna, Tirreno, Isole e Mari meridionali. La sera piogge su nord della Toscana e Marche, precipitazioni e locali rovesci anche nel Lazio, sulla Campania e nell'ovest della Sicilia. Nevicate sulle valle D’Aosta fono a 800 metri. Temperature in calo quasi dappertutto, con lievi rialzi solo in Sardegna. Sarà la giornata più fredda con valori al di sotto delle medie stagionali in molte zone. Temperature minime quasi ovunque in ulteriore calo, con freddo pungente nelle prime ore del mattino al Nord. Previsti all'alba -1°C a Cuneo, Torino, Piacenza, Trento, 0°C ad Aosta, Bergamo, Udine, 1°C a Verona, Milano e Brescia.