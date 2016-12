Meteo: Rischio di forti temporali al Centro-Nord

Un nuovo nucleo di aria fresca e instabile è in arrivo al Nord dal pomeriggio e porterà il rischio di temporali più diffusi , con possibili grandinate e forti raffiche di vento . Giovedì - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - il rischio di forti temporali riguarderà ancora parte del Nord e le regioni centrali. Venerdì invece il tempo sarà in miglioramento , specie al Nord e sulle regioni occidentali, grazie a un sensibile rialzo della pressione. Tuttavia già nel fine settimana una nuova perturbazione atlantica raggiungerà principalmente il Centronord, portando un nuovo peggioramento. In questo scenario le temperature subiranno frequenti variazioni oscillando comunque intorno ai valori normali per l’inizio di giugno.

Previsioni per mercoledì Inizio di giornata buono in Emilia Romagna e al Centrosud. Nel resto del Nord nuvolosità irregolare, con il rischio di rovesci isolati solo tra le Prealpi e le zone pedemontane del Veneto . Nel corso del pomeriggio tempo progressivamente più instabile con sviluppo di rovesci e temporali a iniziare da Alpi, Prealpi, entroterra delle Venezie, alta Lombardia, alto Piemonte, Appennino settentrionale ed Emilia occidentale, con coinvolgimento tra sera e notte del resto del Nord. Al Centrosud l’instabilità sarà confinata alle zone montuose interne, con qualche isolato e breve rovescio o temporale lungo l’Appennino e tra bassa Toscana e Lazio con situazione temporaneamente tranquilla in serata. Nella notte la fascia instabile raggiungerà l’alta Toscana, il nord delle Marche e il nord dell’Umbria. Venti deboli salvo forti raffiche nelle zone temporalesche. Attenzione: si prevede il rischio di episodi di forte intensità , con possibili grandinate nelle aree interessate dai temporali. Temperature in calo al Nord, tranne Emilia Romagna, anche di 2-4 gradi, nel resto d’Italia poche variazioni con punte di 27-29°C.

Previsioni per giovedìL'area instabile coinvolgerà anche il Centrosud in vari momenti della giornata. Al mattino parziali schiarite al Sud e in Sicilia nel sud della Sardegna e temporaneamente anche sull’estremo Nordovest, nel resto Italia prevarranno le nuvole, più compatte al Nordest con precipitazioni sparse principalmente tra Triveneto Emilia Romagna, Toscana e Marche dove non si escludono fenomeni a rovesci o temporali in forma più isolata anche in Lombardia, Umbria, medio Tirreno e nordest della Sardegna. Nel pomeriggio accentuazione dell’instabilità che tenderà a coinvolgere gran parte dell’Italia con aree temporalesche più diffuse tra entroterra delle Venezie, Emilia, est Lombardia, Romagna, Marche e zone interne della Penisola, più isolati ma possibili anche nel resto della Lombardia, in Piemonte, nel resto del Centro, in Puglia, Calabria e Sicilia centro-orientale. Tra sera e notte l’instabilità si concentrerà tra Venezie, Emilia Romagna e in parte del Centro, mentre avremo delle graduali schiarite al Nordovest. Temperature massime in generale calo, più evidente su Emilia Romagna e Centrosud. Venti fino a moderati in Sardegna, nel Canale di Sicilia, alto Tirreno e tra lo Ionio e il basso Adriatico. Rischio di forti raffiche di vento durante i temporali. Attenzione: ci sarà nuovamente il rischio di forti temporali tra Veneto, est Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche.