Meteo, regna l'instabilità sull'Italia

Le previsioni di domenicaNuvole in temporaneo transito anche sulle regioni meridionali, più consistenti tra la Sicilia e la Calabria meridionale, con qualche breve piovasco in esaurimento già dal pomeriggio; schiarite già ampie tra sera e notte. Al Centronord una nuvolosità molto irregolare lascerà spazio a schiarite anche ampie inizialmente su pianura emiliana, Lazio, Abruzzo e Sardegna, nel pomeriggio in gran parte delle coste tirreniche. Altrove prevalenza di nuvole con qualche rovescio inizialmente sull’alto Adriatico, instabilità più diffusa nel pomeriggio con locali rovesci o temporali principalmente su Alpi, Ovest Piemonte e zone appenniniche, più localizzati su pianura lombarda, Emilia Romagna e medio Adriatico. Fenomeni in attenuazione dalla sera. Nella notte qualche rovescio in Emilia, schiarite al Centro. Temperature massime stabili o in lieve rialzo al Nord e in Toscana, in lieve calo sul medio Adriatico. Venti deboli, salvo possibili raffiche in coincidenza con i temporali. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio-basso a causa delle condizioni di instabilità associate a rovesci e temporali: il nostro IdA è pari a 75 al Nord, 80 al Centrosud.