Meteo, qualità dell'aria pessima

15 dicembre 2016 10:55 Meteo, qualità dellʼaria pessima Sabato forti venti da est con rischio mareggiate e intense piogge allʼestremo Sud

Nelle prossime ore l'alta pressione, pur in parziale indebolimento, occuperà ancora gran parte della nostra Penisola. In particolare continuerà a favorire al Nord l'accumulo di umidità e sostanze inquinanti negli strati più bassi dell’atmosfera: in Val Padana insisteranno ancora nebbie e nubi basse, e la qualità dell'aria resterà pessima. Da venerdì, invece, la qualità dell'aria tenderà a migliorare in Liguria, lungo le coste dell’alto Adriatico e al Centrosud, grazie ad un notevole rinforzo del vento. Nella giornata di venerdì le piogge invece saranno poche, più che altro concentrate sulle Isole Maggiori e sulla Calabria ionica: un centro di bassa pressione, dalle coste nord-africane, riuscirà infatti a spingere verso il nostro Paese delle correnti umidi e instabili. Questo vortice ciclonico si spingerà poi sabato nel Canale di Sicilia, da dove nel fine settimana sarà responsabile di condizioni di instabilità all’estremo Sud e di venti intensi sulle Isole e sui mari meridionali. In particolare, sabato soffieranno forti venti da est e avremo rischio di mareggiate con intense piogge sui versanti ionici di Calabria e Sicilia. Al Nord, invece, la situazione meteo rimarrà relativamente stabile e quindi anche i livelli di smog rimarranno piuttosto alti. All’inizio della prossima settimana si profila la formazione di un’intensa area depressionaria sui nostri mari di Ponente, che potrebbe assumere le caratteristiche di un vero e proprio ciclone mediterraneo, responsabile di una fase di maltempo più probabile sulle regioni meridionali e sulle Isole, ma che potrebbe coinvolgere anche parte del Centro.

Previsioni meteo per giovedì - Tempo soleggiato sulle Alpi, dal pomeriggio schiarite anche sull'alta Pianura Padana. Nubi basse e locali nebbie più persistenti in Val Padana e lungo le coste del Veneto e dell’Emilia Romagna. Nubi compatte con possibili deboli piogge anche sul medio-basso versante adriatico, su bassa Calabria e Sicilia; più spazi di sereno sulle regioni tirreniche e in Sardegna. Dalla sera torna il rischio di nebbie anche fitte in pianura al Nord e localmente nell’interno del Centro. Temperature senza grandi variazioni, venti moderati sui mari intorno alle isole e sul medio-basso Adriatico. Indice di Affidabilità compreso tra 80 e 85.