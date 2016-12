Meteo, prosegue la fase instabile sulle regioni del Nord Qualche temporale anche nel Meridione

Previsioni per giovedìAl Nordovest cielo irregolarmente nuvoloso con schiarite solo locali e rovesci in esaurimento sulla Lombardia; nel pomeriggio qualche schiarita in più in pianura, rischio di locali rovesci o temporali sui rilievi; in serata qualche rovescio o temporale anche sulla pianura lombarda, specie nell’est. Al Nordest parziali schiarite su Alto Adige ed Emilia Romagna, nubi irregolari altrove; nel pomeriggio sviluppo di locali rovesci o temporali su Alpi, Friuli, Veneto, Emilia e Appennino; in serata fase instabile con rovesci o temporali sparsi sulle Venezie, verso la notte anche tra l’Emilia orientale e la Romagna. Al Centro nuvole irregolari associate a qualche goccia di pioggia sull’alta Toscana e nel basso Lazio, un po’ più di sole nel resto del settore; nel pomeriggio parziali schiarite soprattutto lungo le coste, instabile nell’interno con rischio di locali rovesci o temporali in esaurimento entro sera. Al Sud nuvole irregolari e variabili in transito con qualche isolato piovasco possibile in Campania; nel pomeriggio sviluppo di locali rovesci o temporali nelle zone interne montuose e sulla Puglia meridionale in esaurimento entro sera. In Sicilia nuvole variabili alternate a temporanee schiarite che nel pomeriggio saranno più ampie nel nordovest dell’isola, mentre nelle zone montuose a sudest sarà possibile qualche breve e isolato temporale. In Sardegna cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio qualche cumulo in sviluppo nelle zone interne, ma con scarso rischio di fenomeni. Temperature stazionarie o in lieve calo. Venti deboli.