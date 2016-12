20 luglio 2016 12:04 Meteo, prosegue il grande caldo: nel weekend temperature in diminuzione Lʼalta pressione sub-tropicale comporta afa in aumento, solo giovedì qualche temporale al Nord

Mercoledì e giovedì protagonista assoluta l’alta pressione che occuperà con decisione la nostra Penisola garantendo tanto sole, ma anche caldo afoso in aumento; qualche temporale si formerà solo giovedì sulle zone alpine, lambite da più fresche correnti atlantiche in scorrimento sull’Europa Centrale. Venerdì le correnti occidentali di origine atlantica riusciranno a infiltrarsi maggiormente sulle regioni settentrionali dove quindi la giornata sarà caratterizzata dall’instabilità, con l’alternanza tra sole e improvvisi temporali, con il caldo che si attenuerà, ma solo leggermente; ancora soleggiato e con caldo afoso in ulteriore aumento al Centrosud e Isole sempre interessate dalla presenza dell’alta pressione. Nel fine settimana - continuano i meteorologi del Centro Epson Meteo - l’alta pressione si indebolirà lasciando il posto ad un’area di bassa pressione che sarà all’origine di un generale aumento dell’instabilità non solo al Nord, ma anche al Centrosud, in modo particolare nella giornata di domenica. Il caldo tenderà ad attenuarsi, ma solo leggermente perché non ci sarà un ricambio di massa d’aria con il rischio che i temporali aumentino la sensazione di afa.

Previsioni per mercoledìGiornata di sole e di caldo. Cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso in tutto il Paese, scarsa anche la formazione di nuvolosità pomeridiana a ridosso dei rilievi. Non si esclude del tutto la possibilità di micro rovesci sulle Alpi centro-orientali. Nella notte accentuazione dell’instabilità all’estremo nord-ovest, con la possibilità di isolati temporali su Valle d’Aosta, ovest e nord del Piemonte. Temperature stazionarie o in lieve aumento: i valori più alti sono attesi al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, dove potremo toccare i 35-36 gradi; valori leggermente più contenuti al Sud e sulla Sicilia, dove ancora si potrà beneficiare di una leggera ventilazione settentrionale, in attenuazione definitiva a fine giornata. Mari mossi sul basso Adriatico, Canale d’Otranto, Mar Ionio, calmi o poco mossi i restanti bacini.