Meteo, primo calo delle temperaure Gelo artico dal fine settimana

Previsioni per mercoledì La giornata di mercoledì vedrà una prevalenza di sole. Al mattino piogge isolate su Calabria tirrenica e nord-est della Sicilia, occasionali piovaschi su basso Lazio e Campania. Nel pomeriggio locali piogge solo sulla Calabria tirrenica , ancora un po' di nubi su nord della Sicilia, Campania, Lazio e Alpi di confine, cielo sereno o poco nuvoloso in tutto il resto dell'Italia. Temperature in diminuzione . Giornata ventosa ovunque, con forte Maestrale sulle Isole e sul Tirreno, Foehn nelle valli alpine.

Previsioni per giovedìAl mattino nubi in veloce aumento al Centronord; ampie schiarite sulle Isole, in Puglia e sulle aree ioniche. Nevicate sulle Alpi occidentali, piogge sul centro-nord della Toscana e nevicate sull'Appennino settentrionale. In giornata precipitazioni sparse su Liguria, Emilia, Lombardia sud-orientale, pianure del Nordest, Toscana, nevose fino a quote basse su ovest dell'Emilia; le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi rapidamente al Nordovest, mentre si propagheranno gradualmente a Lazio, Umbria e Marche. Le piogge più intense sono attese nelle pianure del Nordest, in Emilia Romagna e Toscana. Venti moderati meridionali sul Tirreno e in Sardegna, in intensificazione quasi ovunque dalla sera. Temperature in calo al Centronord, specialmente sul Nordovest.



Nel fine settimana arriva il gelo: maggiori dettagli su www.meteo.it