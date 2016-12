Meteo, prime avvisaglie d'inverno: calano le temperature

19:55 - Ci attende una giornata tutto sommato discreta, con nuvole e un po' di piogge confinate più che altro su regioni adriatiche e Isole, mentre al Nord e sul versante tirrenico della Penisola tornerà a farsi vedere un p' di sole; in compenso - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - i rasserenamenti hanno favorito un abbassamento delle temperature minime, con deboli gelate al Nord anche in pianura.

Già alla fine del giorno però il tempo comincerà a prendere una piega decisamente più invernale. Tra la sera e la notte infatti al Nord torneranno le piogge, accompagnate da nevicate fino a quote collinari, per l’arrivo di un nucleo di aria polare marittima: si tratta di correnti molto fredde ma anche piuttosto umide perché provenienti dalle regioni più settentrionali del Nord Atlantico, ai confini con il Circolo Polare Artico. Queste stesse correnti tra domani e mercoledì porteranno freddo in quasi tutta Italia (un po’ per l’abbassamento delle temperature e un po’ per i venti gelidi che accentueranno la sensazione di freddo), accompagnato però da poche piogge, concentrate più che altro al Nordovest, Medio Adriatico e Isole, e poche nevicate, anche se val la pena di segnalare che sui rilievi di Piemonte e Liguria la neve si spingerà comunque fino a quote collinari. In ogni caso l’arrivo della massa d’aria polare marittima ci proietterà in un clima decisamente più invernale.



PREVISIONI OGGI



Al mattino bello al Nordovest, regioni centrali tirreniche e Campania, nuvoloso o molto nuvoloso altrove: piogge isolate in Abruzzo, Molise, Puglia, bassa Calabria e nord della Sicilia, con qualche nevicata oltre 1000-1200 metri sul versante adriatico dell’Appennino centrale. Nel pomeriggio ampie schiarite anche al Nordest: ancora qualche piovasco su medio Adriatico, Sicilia settentrionale e zone interne della Sardegna. In serata nuovo aumento della nuvolosità su tutto il Nord; primi rovesci in Liguria, qualche nevicata sparsa sui settori alpini e prealpini centrali. Di notte qualche pioggia anche sulla pianura lombarda e piemontese, sui settori occidentali dell’Emilia, ancora rovesci e temporali sulla Liguria con nevicate fino a quote collinari tra entroterra ligure e Cuneese.



Temperature massime in lieve calo al Centrosud, per lo più ancora leggermente al di sopra delle medie stagionali. Previsti 8 gradi per Aosta, Campobasso, L’Aquila, 9 gradi per Cuneo, Potenza, 10 gradi per Bergamo, Brescia, Milano, Novara, Torino, Piacenza, Trento, Rieti, 11 gradi Bologna, Bolzano, Venezia, Verona, Udine, Perugia, 12 gradi per Rimini, Treviso, Trieste, Ancona, Viterbo, 14 gradi per Firenze, Grosseto, Pisa, Pescara, Roma, Bari, 15 gradi per Genova, Imperia, Lamezia, Napoli, Taranto, Alghero, Sassari, 16 gradi per Brindisi, Catanzaro, Crotone, Catania, Messina, Trapani, Cagliari, 17 gradi per Lecce, Reggio Calabria e Palermo.



Venti moderati settentrionali al Centrosud e Isole con qualche rinforzo sui mari.



LE PRIME NEVICATE IN ARRIVO



Nella notte tra lunedì e martedì avremo qualche spruzzata di neve su Alpi e Prealpi, un po’ più intense sulle Prealpi venete ma le vere nevicate, anche abbondanti riguarderanno le Alpi Marittime, l’entroterra ligure di ponente e il basso Piemonte. Qui potranno cadere localmente anche una cinquantina di cm al di sopra di 600-800 metri. Fiocchi di neve potranno comparire anche lungo i versanti orientali dell’Appennino centro-settentrionale nel corso della giornata di martedì ma si tratterà in generale di pochi cm al di sopra di 800-900 metri. Martedì mattina la città di Cuneo potrà quindi svegliarsi imbiancata.



PREVISIONI DOMANI



Martedì l’ingresso dell’aria fredda nel Mediterraneo occidentale, favorirà la formazione di una depressione in prossimità della Sardegna. Al mattino precipitazioni su Liguria e basso Piemonte, nevose fino a quote collinari; nel resto del Nord fenomeni in rapido esaurimento e prime schiarite; rovesci e temporali sul sud-ovest della Sardegna. In giornata rasserena al Nord e sulle regioni tirreniche. Deboli precipitazioni isolate su Marche, Abruzzo e versanti orientali dell’Appennino centrale, nevose sopra 800 metri, rovesci o temporali su est Sardegna e rovesci isolati su Sicilia. La sera rovesci e temporali su est Sicilia. Temperature in calo. Forti venti settentrionali su Liguria e regioni centrale; la sera venti in rinforzo anche al Sud e sulle Isole.



TENDENZA PROSSIMA SETTIMANA



La depressione muoverà il suo centro a sud della Sicilia con residua instabilità tra mercoledì e giovedì nelle zone ioniche di Calabria e Sicilia orientale. Si faranno ancora sentire venti intensi al Sud e nelle Isole. Sul resto dell’Italia il tempo sarà stabile, anche se non mancherà la nuvolosità mercoledì sul medio Adriatico e solo qualche velatura in transito al Nord, mentre giovedì ci saranno più spazi per il sole. Sono previste temperature minime in diminuzione, mercoledì mattina saranno infatti possibili deboli gelate in Pianura Padana. Venerdì avremo un aumento delle nuvole con qualche debole pioggia in Liguria; queste sono le prime avvisaglie di una perturbazione che sabato investirà il Nord e la Toscana. Maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.