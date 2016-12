Meteo, primavera anticipata sull'Italia Ma martedì tornano nubi e pioggia

Le previsioni per domenica - Giornata soleggiata in gran parte dell'Italia, le zone interessate da un po' di nubi saranno davvero poche. Il cielo sarà infatti parzialmente nuvoloso soltanto in Alto Adige, Alpi orientali, Liguria centro-orientale, alta Toscana, basso Lazio, Campania e coste tirreniche della Calabria. Da segnalare qualche velatura al Nord e dal pomeriggio su Sardegna e Sicilia occidentale. Non è esclusa qualche pioviggine tra l'estremo levante ligure e il nordovest della Toscana. Nella notte aumento della nuvolosità in gran parte del Centronord, specie su Nordovest, Venezie e medio Tirreno. Temperature mattutine vicine allo zero al Centronord, massime pomeridiane in generale aumento e per lo più comprese tra 15 e 20 gradi. Previsti nel pomeriggio 15°C a Milano, Bologna, Perugia, Firenze e Bari, 16°C ad Aosta, Grosseto, Lecce, Alghero, 18°C a Reggio Calabria, Messina, Cagliari, 19°C a Catania e 20°C a Olbia. Venti occidentali da deboli a moderati. Molto mosso il Mar ligure e lo Stretto di Bonifacio.



Pericolo valanghe - Il clima sarà oggi eccezionalmente mite in montagna, con lo zero termico a 3600-3800 metri di quota sulle Alpi occidentali e sulla dorsale appenninica. Attenzione dunque al pericolo valanghe marcato a causa dello sbalzo termico che riguarderà le nostre montagne, specie il settore alpino cnetro-orientale. I repentini cambi di temperatura possono infatti rendere il manto nevoso altamente instabile.



Le previsioni per lunedì - Lunedì giornata all'insegna della variabilità. Sull'Italia infatti si alterneranno momenti soleggiati e annuvolamenti associati all'arrivo di un nuovo sistema nuvoloso. Al Nord e alta Toscana nuvole più consistenti e in intensificazione nel corso della giornata. Nel pomeriggio prime deboli piogge sulla Liguria centro-occidentale e sulle Alpi occidentali. Deboli fenomeni isoalti tra sera e notte anche su alto Piemonte, Lombardia, Toscana, Venezie, Emilia settentrionale e Alpi orientali. Quota neve in calo a 1700-1800 sulle Alpi Temperature minime in aumento dai 2 ai 5 gradi. Valori massimi in lieve calo nelle zone più nuvolose del Nord, in ulteriore rialzo invece al Centrosud con picchi anche oltre i 20°C. Venti meridionali da deboli a moderati.



Le previsioni per i giorni seguenti - Martedì la coda meridionale della perturbazione nr.12 si sposterà verso sud. Sarà una giornata dalla nuvolosità variabile, più consistente al Nord e al Sud, con maggiori aperture sulle regioni centrali e in Sardegna. Al Nord ancora qualche precipitazione all'estremo Nordest e su Levante Ligure e alta Toscana. Al Sud deboli fenomeni isolati nel pomeriggio sulla Sicilia occidentale, in Campania e nel nordovest della Calabria. Tra sera e notte qualche pioggia anche nel resto della Calabria e nel settore dell'alto Ionio. Dal tardo pomeriggio qualche precipitazione in Valle d'Aosta con quota neve in calo verso 1000-1200 metri. Maestrale anche forte in Sardegna, ventilazione meridionale al Sud. Temperature massime in calo in Sardegna stabili o in lieve aumento sul Sud peninsulare. Minime in ulteriore rialzo. Mercoledì e giovedì giornate abbastanza tranquille con tempo stabile. Sarà possibile un nuovo peggioramento tra venerdì e il fine settimana al Centrosud e poi da domenica al Nord.