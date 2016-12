20 marzo 2016 Meteo, primavera al via: alta pressione e temperature su Con lʼarrivo della bella stagione, previsiti picchi di 25-26° C in Sicilia per il forte scirocco. Ma da mercoledì maltempo al Centrosud

"In questo fine settimana il rinforzo dell'alta pressione sta garantendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature tipiche di inizio primavera. Un nuovo peggioramento del tempo - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - si profila nel corso della prima parte della prossima settimana, in particolare tra martedì e mercoledì quando sull'Italia sarà presente un profondo vortice ciclonico che coinvolgerà soprattutto le regioni del Centrosud. L'arrivo del maltempo sarà preceduto tra lunedì e martedì da venti di Scirocco che saranno responsabili di un sensibile rialzo delle temperature al Sud con punte localmente vicine ai 25 gradi. A seguire, per il Ponte di Pasqua, la tendenza rimane al momento molto incerta e invita a mantenere la prudenza: seguite gli aggiornamenti".

Previsioni per domenicaDomenica tranquilla da un punto di vista meteorologico. La giornata sarà abbastanza soleggiata con qualche annuvolamento più significativo su Liguria, Sardegna e le regioni centrali specie quelle tirreniche. Il sole sarà maggiormente presente all'estremo Sud e sulle zone alpine. Alla fine della giornata nuvolosità in intensificazione nelle regioni centrali con le prime e deboli piogge sulla Toscana in estensione poi a Umbria e Marche. Temperature stazionarie o in lieve calo al Centronord, in lieve aumento invece al Sud e nelle Isole In tutta Italia valori pomeridiani compresi tra 15 e 20° C. Su Sicilia e Sardegna localmente si potrebbero superare i 20°C. Venti di Scirocco sui mari di ponente: moderati intorno alla Sardegna, sul tirreno occidentale e nel canale di Sicilia con i rispettivi mari mossi.

Equinozio di primaveraOggi alle 5.30 si è verificato l'Equinozio di Primavera: ha così ufficialmente inizio la stagione primaverile. Le ore di luce e di buio torneranno pari proprio questa domenica poi, giorno dopo giorno, la differenza fra ore di luce e di buio andrà aumentando fino al Solstizio d'Estate, giorno in cui le ore di illuminazione raggiungeranno il massimo, viceversa le ore di buio il minimo.

Previsioni per lunedìLunedì in tutto il Paese nuvolosità variabile intervallata di tanto in tanto da qualche schiarita. Le zone maggiormente soleggiate saranno i settori a Nord del Po e la Sicilia. Soprattutto nella prima parte della giornata piogge deboli o pioviggini nelle regioni centrali, in particolare tra bassa Toscana, Umbria , Nord del Lazio e dell'Abruzzo e Marche meridionali. Nel pomeriggio non si escludono sporadici e brevi piovaschi attorno all'Appennino settentrionale, nelle Prealpi nordorientali e attorno all'Appennino centrale. Temperature in aumento nelle regioni del medio versante tirrenico, al Sud e nelle Isole, dove si potranno superare i 20°C. Le zone più calde saranno Puglia, Calabria e Sicilia dove si potrebbero anche sfiorare i 25-26° C complici i venti di Scirocco che soffieranno moderati nelle regioni meridionali e sui mari prospicienti.