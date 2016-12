Meteo, prima decade di luglio con caldo intenso

Nei prossimi giorni la “cintura” di alta pressione che avvolge l'emisfero settentrionale solitamente intorno ai tropici, guadagnerà terreno verso nord rigonfiandosi in maniera anomala soprattutto dalla prossima settimana in tre settori: sull'Europa, sull'Oceano Pacifico settentrionale e sull'Asia centro-orientale. Il risultato di questa tripla risalita anticiclonica sarà la formazione di tre onde planetarie quasi stazionarie di circa 9000 km ciascuna le quali, oltre a persistere per diversi giorni, determineranno una poderosa intrusione di aria molto calda verso zone prossime al Circolo Polare Artico, minacciando il delicato equilibrio termico della calotta polare. Per quel che riguarda l'Europa e l'Italia, protagonisti saranno l'Anticiclone delle Azzorre nei prossimi tre giorni, poi il più temuto Anticiclone Nord Africano foriero di una duratura ondata di caldo intenso che ci accompagnerà soprattutto durante la prima decade di luglio. La massa d'aria torrida punterà -come affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- con più decisione verso la zona fra Spagna e Francia dove vedremo i termometri raggiungere e superare localmente i 40 gradi, mentre nelle zone adiacenti, compresa l'Italia, i picchi massimi si attesteranno intorno ai 35 gradi o poco più nelle regioni occidentali del Paese.